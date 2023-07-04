Instagram'da paylaşılan her şey Google'a aktarılabilecek

Instagram'ın mobil uygulamasına yeni bir özellik getirildi. Bu sayede paylaşılan gönderiler ve hikayeler bulut depolama platformlarına aktarılabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:19
Instagram'da paylaşılan her şey Google'a aktarılabilecek
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Instagram'ın duyurularla taçlandırmadan kullanıma sunduğu özelliği, tek tuşla paylaşımların bulut depolama platformlarına aktarmayı sağlıyor. Instagram kullanıcıları artık tek tek gönderilerini kaydetmek yerine, Google Fotoğraflar gibi depolama platformlarına aktarabilecek.

HESABI BAĞLAMAK VE AKTARMAK ÇOK KOLAY

Instagram'ın bu yeni özelliğini kullanmak için Instagram profilinizi açın ve sağ üstte yer alan üç çizgiye tıklayın. Hareketlerin>Bilgilerini aktar> dedikten sonra 'tüm hikayelerin ve gönderilerin' ya da 'bazı hikayelerin ve gönderin' seçeneklerini işaretleyerek ileriye tıklayın.

Gönderilerinizi depolamak istediğiniz platformu seçin, örn. Google Fotoğraflar. Açılan sayfada profilinizi seçilen platforma bağlayın, aktarımı başlat dediğinizde hesap şifrenizi girin ve her şey aktarıldı.


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