Google'dan iOS için yeni bir tarayıcı yolda görünüyor

Google'ın Chromium geliştiricilerinin iOS için Apple'ın tarayıcı motoru kısıtlamalarını kıracak deneysel bir web tarayıcısı üzerinde çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 18:31
Google'dan iOS için yeni bir tarayıcı yolda görünüyor
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Apple, App Store üzerinde uygulama geliştiricilerine koyduğu zorunluluklarla sıklıkla gündeme gelmekte. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göre Google, bu kurallardan birini yıkabilir.

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Apple'ın App Store kuralları, iOS ve iPadOS'teki tarayıcı uygulamalarının kendi WebKit tarayıcı motorunu kullanması gerektiğini belirtir. Bu, Chrome ve Microsoft Edge gibi tarayıcılar macOS ve Windows'ta Chromium ile oluşturulmuşken, iOS benzerlerinin Apple'ın WebKit'ini kullanmaya zorlandıkları ve Safari'ye benzer şekilde davranmaları gerektiği anlamına geliyor.

Donanımhaber'in aktardığı The Register tarafından ortaya çıkan yeni bir rapora göre Google'ın Chromium geliştiricileri, App Store kurallarına aykırı olarak Blink arama motorunu, WebKit'i kullanmadan deniyor.

Bu konu hakkında açıklama yapan Google, uygulamanın yalnızca iOS'taki performansının belirli yönlerini anlamak amacıyla deneysel bir prototip olduğunu, kullanıcılar tarafından kullanılamayacağını ve Apple'ın politikalarına uymaya devam edeceğini söyledi. 


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