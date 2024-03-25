Çin'de satılacak iPhone'larda Gemini yer almayacak
Apple'ın yapay zeka özelliklerini iPhone'lara getirme planları son hızla devam ederken, Çin'de satılacak iPhone'larda Google Gemini yerine ERNIE yer alacak.
Apple, diğer pek çok şirket gibi yapay zekaya yatırımlarını hızlandırıyor. Bu kapsamda iPhone'ların daha akıllı yapay zeka özelliklerine sahip olacağı da konuşuluyor. Yeni öğrenildiği kadarıyla Çin'de satılması planlanan iPhone'larda ERNIE yer alacak.
Çin'deki Baidu şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu ERNIE, iPhone'lara Çin özelinde getirilebilir.
SAMSUNG DA ÇİN ÖZELİNDE ERNIE KULLANIYOR, APPLE'IN KULLANMASI DA BEKLENİYOR
ERNIE, tıpkı ChatGPT gibi bazi siyasi sorularda otosansür uygulanan bir model. Örneğin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilgili bazı sorulara ya yanıt vermiyor ya da sansürleyerek veriyor.
Çin'deki iPhone'larda Baidu varsayılan arama motoru olarak kullanılıyor ve yapay zeka tarafında da ERNIE'yi getirmesi bekleniyor. Samsung da aslında Apple'dan önce Çin'deki akıllı telefonlarına Gemini yerine ERNIE'yi entegre etmişti.
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