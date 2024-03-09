İsrail'i protesto etti: Google'dan kovuldu
ABD'li teknoloji şirketi Google'ın, New York'ta düzenlenen bir teknoloji etkinliğinde İsrail'i protesto eden mühendisini kovduğu bildirildi.
Google sözcüsü, yaptığı açıklamada, hafta başında bir çalışanın şirketin sponsorluğunda düzenlenen resmi bir etkinliğe müdahale ederek sunum yapan bir iş arkadaşının konuşmasını engellediğini belirtti.
Açıklamada, "Sorun ne olursa olsun bu davranış kabul edilebilir değil ve çalışanın işine politikalarımızı ihlal ettiği için son verildi" ifadesi kullanıldı.
Pazartesi günü New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte bir Google Cloud mühendisi "Soykırımı, apartheid'i veya gözetlemeyi güçlendirecek teknoloji üretmeyi reddediyorum" diyerek İsrailli bir yöneticinin konuşmasını bölmüştü.
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