GSM operatörleri, 1 aylığına görüşmeleri ücretsiz hale getirecek

Deprem bölgelerinde yaşanan iletişim sorunu konuşurken sınıfta kalan GSM operatörleri, ortak bir karar aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:40
GSM operatörleri, 1 aylığına görüşmeleri ücretsiz hale getirecek
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Deprem bölgesinde yaşanan iletişim sorunlarını günlerdir konuşuyorken, tüm GSM operatörlerinden ortak bir açıklama geldi. Deprem bölgelerinde yaşanan sorunlara karşılık olarak Vodafone, Turk Telekom ve Turkcell, 1 aylığına görüşmeleri ücretsiz hale getirme kararı aldı. 

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak"

Özellikle Kahranmaraş ve Hatay gibi depremin büyük oranda etkilediği bölgelerde mobil bağlantı sorunu yaşanıyor.

DAHA ÖNCE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Öte yandan depremin ilk günü Türk Telekom Kahramanmaraş ve depremden etkilenen 10 il için mobil baz istasyonu sevk ettiğini duyurmuştu. Vodafone da depremin üçüncü günü mobil baz istasyonu sevk etmeye başladığının altını çizmişti. 

Söylenene göre kullanılmaz hale gelen 528 sahanın tekrar aktif hale getirildiği de depremin etkilerinin sürdüğü dönemde vurgulanmıştı. 

Turkcell'in önceki yıllarda tanıttığı ve deprem gibi afetlerde çok işe yarayacağını söylediği Dronecell'in yer aldığı internet sayfası ise afetin ilk günlerinde devre dışı bırakıldı.


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