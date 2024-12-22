Yayınlanma: 22.12.2024 - 12:47

Güncelleme: 22.12.2024 - 12:47

Rockstar Games'in çıkardığı GTA serileri arasında en büyük haritasına sahip olması beklenen oyunda, son dönemlerde ortaya çıkan grafik teknolojilerinin de kullanılması bekleniyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 PC'ye gelecek mi?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tüm oyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili söylentiler yayılıyor. GTA 6'nın 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

PC VERSİYONU DAHA SONRA MI ÇIKACAK?

Rockstar Games'in oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılının sonbahar döneminde piyasaya süreceği ve PC versiyonunun ise daha sonra çıkacağı iddia ediliyor.