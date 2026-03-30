Cumhuriyet Gazetesi Logo
GTA 6'yı geliştirme maliyeti milyarlarca doları aşabilir

30.03.2026 21:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
GTA 6, dünyanın belki de en çok beklenen oyunlarından biri. Uzun yıllardır geliştirilen oyunun maliyetine yönelik yeni bir rakam ortaya çıktı.

Rockstar Games'in geliştirdiği ve milyonlarca kişinin heyecanla beklediği GTA 6 için yeni bir geliştirme maliyeti ortaya çıktı. Oyuna yönelik daha önceki geliştirme maliyetinin 2 milyar dolar seviyesinde olduğu söylenmişti. 

Rockstar North'un ortaya çıkan finansal odaklı verilerine göre 2019 yılından bu yana maaş ve çalışan giderleri için 2,1 milyar doların üzerinde harcama yapmış. Bu toplam bütçenin bir kısmı olduğu düşünüldüğünde; pazarlama, altyapı ve diğer giderlerle toplam maliyetin 3 milyar dolara ulaşabileceği düşünülüyor.

Image

Bu geliştirme maliyeti tüm oyun sektöründe GTA 6'yı en pahalı yapım haline getirebilir.

Cyberpunk 2077'nin 436 milyon dolarlık, Red Dead Redemption 2'nin 370 ila 540 milyon dolar arasında geliştirdiği göz önüne alınırsa GTA 6'nın bu popüler oyunların maliyetini katlaması bekleniyor. 

Oyunun bu kadar masraflı geliştirme sürecinden çıkmasının fiyatını etkileyeceği de konuşuluyor. Bazı tahminlere göre oyun 100 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip olabilir. Ancak daha tutarlı tahminlere göre oyun 70 dolar seviyesinde çıkış yapacak. 

İlgili Konular: #GTA 6 #GTA 6 sızıntı

İlgili Haberler

