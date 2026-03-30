Sosyal medyada geçirelen süre küresel olarak artarken Türkiye'ye yönelik veriler de yayınlandı. We Are Social 2026 verilerine göre Türkiye’de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saati geçiyor. Dünya genelinde ise bu süre haftalık 18 saat 36 dakika olarak kayıtlara geçti. Yani Türkiye dünya ortalamasının üzerinde sosyal medya kullanıyor.

Çevrimiçi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 Saat 27 dakikaya, Türkiye'de ise 41 saat 37 dakikaya ulaştı.

Günlük kullanım sürelerine ilişkin verilere göreyse Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları en çok Instagram'da vakit geçiriyor. Instagram'da günlük ortalama süre 1 saat 53 dakikaya ulaşıyorken, YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika geçiriliyor.