Türkiye’de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saati geçiyor

30.03.2026 19:08:00
Haber Merkezi
We Are Social 2026 verilerine göre Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi arttı.

Sosyal medyada geçirelen süre küresel olarak artarken Türkiye'ye yönelik veriler de yayınlandı. We Are Social 2026 verilerine göre Türkiye’de haftalık sosyal medya kullanım süresi 25 saati geçiyor. Dünya genelinde ise bu süre haftalık 18 saat 36 dakika olarak kayıtlara geçti. Yani Türkiye dünya ortalamasının üzerinde sosyal medya kullanıyor. 

Image

Çevrimiçi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 Saat 27 dakikaya, Türkiye'de ise 41 saat 37 dakikaya ulaştı.

Günlük kullanım sürelerine ilişkin verilere göreyse Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları en çok Instagram'da vakit geçiriyor. Instagram'da günlük ortalama süre 1 saat 53 dakikaya ulaşıyorken, YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta ise 1 saat 25 dakika geçiriliyor. 

İlgili Haberler

Sephora'ya çocukları hedefleyen pazarlamasından dolayı soruşturma
Sephora'ya çocukları hedefleyen pazarlamasından dolayı soruşturma İtalya'da kozmetik, makyaj ve kişisel bakım ürünleri satan Sephora ve Benefit markalarına, yetişkinlere yönelik cilt bakım ürünlerini çocuklara satabilmek için "sinsi pazarlama stratejileri" izledikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Kanserli köpeğe yapay zekayla üretilen aşıdan, yaşamın yapı taşlarına mart ayındaki bilimsel gelişmeler
Kanserli köpeğe yapay zekayla üretilen aşıdan, yaşamın yapı taşlarına mart ayındaki bilimsel gelişmeler Mart ayı, Avustralya'da kanser hastası bir köpeğe yapay zeka yardımıyla üretilen aşıya ilişkin bulguların paylaşılması ve Ryugu asteroidinde yaşamın temel yapı taşlarının keşfedilmesi başta olmak üzere birçok bilimsel gelişmeye sahne oldu.
Oyun oynama alışkanlıklarına yönelik yeni çarpıcı bir araştırma
Oyun oynama alışkanlıklarına yönelik yeni çarpıcı bir araştırma Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre oyun oynayan kişiler dünya genelinde artış gösterdi.