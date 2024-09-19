GTA 6'nın çıkışının erteleneceği iddialarına yanıt geldi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:45

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:45

Rockstar Games'in duyurduğu yeni GTA 6 oyunu için çıkış tarihi 2025 olarak açıklanmıştı. Geliştirme aşamasında olan oyun için sürecin çok da iyi geçmediği ve oyunun çıkışının erteleneceği iddiaları ortaya çıkmıştı. Ancak bu iddiaları yalanlayan Rockstar'ın çatı şirketi ve oyunun da geliştiricisi Take Two, oyunun 2025 yılında yayınlanacağını açıkladı.



GTA 6 2025 YILINDA GELİYOR

Ortaya çıkan söylentilerde oyunun konsola 2026 yılında çıkacağı ancak PC sürümünün çıkışının 2027 yılına kadar sarkacağı konuşuluyordu.

Oyunun rekor kıran fragmanı 2023 yılının son ayında yayınlanmıştı. Fragmanın yayınlanmasının ardından resmi bir paylaşım gelmeyen oyun hakkında ertelendi iddialarının ortaya atılmasının asıl nedeni de buydu. Bu yıl bitmeden oyun hakkında birkaç bilginin paylaşılması bekleniyor.