Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:30

Güncelleme: 27.11.2023 - 15:30

Son yıllarda kablosuz ve kulakiçi kulaklıkların kullanımı giderek artmaya başladı. Bu ürünlerin arasında en popülerleri ise aktif gürültü engelleme özelliği olanlar oldu. Bu özelliğe sahip olan kulaklıklar birçok kişi tarafından sık sık tercih ediliyor. Birçok firmanın da bu özelliklere sahip kulaklıkları bulunuyor.

Kullanııclar genelde dinledikleri müzik, sesli kitabın sesini trafik gibi gürültülerin bölmemesi için bu tarz kulaklıkları tercih ediyor. Peki gürültü önleyici kulaklıklar nasıl çalışır?

GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIKLAR NASIL ÇALIŞIR?

Gürültü önleyici kulaklıklar, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi kullanarak dış gürültüyü azaltan özel kulaklıklardır. Bu teknoloji, bir mikrofon, bir işlemci ve bir hoparlörden oluşuyor. Kulak üstü veya kulak içi olabilen bu kulaklıklar, hem pasif gürültü izolasyonu hem de aktif gürültü engelleme sağlarlar.

Aktif gürültü engelleme, mikrofon aracılığıyla çevresel gürültüyü algılar, bir işlemci tarafından analiz edilir ve bir hoparlör aracılığıyla zıt bir anti-gürültü sinyali oluşturularak gürültüyü azaltır. İki dalga, birbirini iptal ederek sessizlik veya seçilen sesi sağlar. Bu, dış gürültünün kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememesini sağlar.

Ancak, gürültü önleyici kulaklıkların etkinliği, kullanıcının kulaklığın oturmasına ve sızdırmazlığına, mikrofon, işlemci ve hoparlör kalitesine bağlıdır. Ayrıca, düşük frekanslı ve sabit seslerde daha iyi performans gösterirken, yüksek frekanslı ve aralıklı seslere karşı daha az etkilidir.