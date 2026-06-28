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Güney Kore ve Japonya, yapay zeka ve ileri teknolojide işbirliği yapacak

Güney Kore ve Japonya, yapay zeka ve ileri teknolojide işbirliği yapacak

28.06.2026 16:18:00
Güncellenme:
AA
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Güney Kore ve Japonya, yapay zeka ve ileri teknolojide işbirliği yapacak

Güney Kore ile Japonya, savunma alanındaki ikili işbirliğini yapay zeka ve diğer ileri teknoloji alanlarını kapsayacak şekilde genişletme konusunda mutabakata vardı.
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ile ülkeyi ziyaret eden Japon mevkidaşı Koizumi Şinciro'nun başkent Seul'de bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki savunma işbirliğini geliştirme çabalarını sürdürme konusunda görüş birliğine vardığı, özellikle yapay zeka başta olmak üzere ileri bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılması kararı aldığı belirtildi.

Ahn ve Koizumi'nin, Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yinelediği kaydedilen açıklamada, bölgesel barış ve istikrarın korunması amacıyla ikili koordinasyonun yanı sıra Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü işbirliğinin sürdürülmesi konusunda da mutabık kaldığı ifade edildi.

İlgili Konular: #teknoloji #Yapay zeka #güney kore

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