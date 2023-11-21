Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:20

Güncelleme: 21.11.2023 - 17:20

Apple'ın AirPods Pro modeli, kullanıcılara aktif gürültü engelleme ve şeffaflık özellikleri sunarak çevresel sesleri kontrol etme imkanı tanıyor. Bu özellikler, iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac gibi cihazlarda kullanılabiliyor. Peki AirPods Pro'da gürültü engelleme ve şeffaflık ayarı nasıl yapılır?

AIRPODS PRO'DA GÜRÜLTÜ ENGELLEME VE ŞEFFAFLIK AYARI NASIL YAPILIR?



AirPods Pro Üzerinden Kullanma: AirPods Pro'yu herhangi bir cihaza bağladığınızda, aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modlarına geçiş yapmak için kuvvet sensörünü kullanabilirsiniz.

Her iki AirPods'u takıyken, herhangi birindeki kuvvet sensörünü basılı tutarak aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Yalnızca bir AirPod takılıysa, kuvvet sensörüne basılı tutarak sadece şeffaflık modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

iPhone, iPad veya iPod touch Üzerinden Kullanma: iOS veya iPadOS cihazları üzerinden bu özellikleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Ayarlar > Bluetooth'a gidin ve AirPods Pro'nun yanındaki 'i' harfine dokunun. Gürültü Kontrolü altından gürültü engelleme, şeffaflık veya kapatma seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Alternatif olarak, Kontrol Merkezi'ni açarak ses kontrolüne uzun basarak bu özelliklere erişebilirsiniz.

Apple Watch Üzerinden Kullanma: Apple Watch kullanarak gürültü engelleme ve şeffaflık modlarına erişmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Denetim Merkezi'ni açın ve AirPlay simgesine dokunun. Bağlı ses aygıtları listesinden AirPods Pro'yu seçin. Gürültü kontrol ekranına yönlendirilerek farklı seçenekler arasında geçiş yapabilirsiniz.

MacBook Pro, iMac, Mac Pro'da macOS Üzerinden Kullanma: Mac kullanıyorsanız, ses simgesine tıklayarak AirPods Pro'nuzu çıkış aygıtları arasında görebilirsiniz. Üzerine tıkladığınızda Gürültü Kontrolü seçeneklerini göreceksiniz.