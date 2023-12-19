Steam 2023 yılının özetini yayınladı! En çok oynadığınız oyunlar

Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:55

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:55

2023 Steam Yılın Özeti yayınlandı. Oyunseverlerin hesap hareketlerine göre oluşturulan özette, en çok oynanan oyunlar, başarımlar ve geçirilen sürelere ulaşmak mümkün.

STEAM'DE YILIN ÖZETİ YAYINLANDI

Spotify dinleme listeleri gibi çok ayrıntılı olan bu özet, aylık olarak hangi oyunları ne kadar fazla oynadığınızı gösteriyor.

Eğer Steam hesabınızın dışında Steam Deck'e de sahipseniz onun verileri de görünüyor. VR oyunları da ayrı bir şekilde listelenmiş durumda.

Oyuncuların hesaplarında ne kadar vakit geçirdiğinin yanı sıra hangi donanım ile oynadığınız bile ayrıntılandırılıyor. Kontrolcüyle mi klavye ile mi yoksa fare ile mi oyunları oynadığınız da yazıyor.

Her profilin ise özel bir özeti oluyor. Hesabınız varsa ana sayfada çıkan '2023 yılının özetine' tıklayarak hesabınızda 2023 yılı boyunca yaptıklarınızın özetini inceleyebilirsiniz.