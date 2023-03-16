Harvard ve Pentagon inceledi: UFO'lardan neden ışık çıkmıyor?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:33

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 08:33

Açılımı Tanımlanamayan Uçan Cisim olan UFO'lara dair verileri analiz eden araştırmacılar, gizemli cisimlerle ilgili soru işaretlerini yanıtlamaya çalışıyor.

Pentagon'un Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Sean Kirpatrick ve Harvard Üniversitesi Astrofizik Bölümü Başkanı Avi Loeb de bu bilim insanları arasında.

Kirpatrick ve Dünya dışı yaşama olan inancıyla ünlenen Loeb, UFO gözlemleri üzerinden bazı hesaplamalar gerçekleştirdi.

FİZİK YASALARINA AYKIRI

Independent Türkçe'de yer alan ve bulgularını henüz hakem onayından geçmeyen bir makalede yayımlayan ikili, bu cisimlerin görüntülerinin fizik yasalarına aykırı olduğunu saptadı.

Kirpatrick ve Loeb, hızlı hareket eden bir UFO'yla bunun çevresindeki hava ve su arasında olması gereken sürtünme kuvvetini inceledi.

Donanma pilotlarının kaydettiği videolarda görüldüğü üzere bu UFO'lar, çok "yüksek bir manevra kabiliyetine sahipti".

İkiliye göre tam da bu yüzden sürtünme kuvvetinin gözle görülebilecek "parlak bir ateş topu" yaratması gerekiyordu. Ancak videoların hiçbirinde böyle bir yansıma görülmüyordu.

Öte yandan Kirtpatrick ve Loeb bunun tek başına uzaylıların kanıtı olmadığını vurguladı. Yani bu gözlemler UFO'ların, insanların henüz bilmediği, sürtünmesiz bir malzemeden yapıldığı anlamına gelmek zorunda değil.

İkili bunun yerine gözlem yapılan cihazların bu görüntüyü yakalayabilecek kadar hassas olmadığı sonucuna varıyor. Makaleye göre tipik UFO gözlemleri, nesnenin yüksek çözünürlüklü bir görüntüsünün elde edilebilmesi için fazla uzaktan yapılıyor.

Makalede konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

Menzil verilerinin yetersizliği nedeniyle nesnenin hareketini belirlemek de bir yere kadar mümkün.

ABD'li yetkililer, Çin'le yaşanan casus balon krizinin hemen ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde görülen üç gizemli cismi düşürmüştü.

Cisimlerden biri Alaska üzerinde, diğerleri ise Michigan eyaletindeki Huron Gölü ve Kanada sınırı üzerinde tespit edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, bu üç cismin ne olduğunu halen belirleyemediklerini ama Çin'le bağlantısına dair herhangi bir iz göremediklerini açıklamıştı.

Yetkililerin Dünya dışı yaşam ihtimalini dışlamaması da dikkat çekmişti.