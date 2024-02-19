Vision Pro için iadeler başladı; peki en çok neden iade ediliyor?
Apple'ın daha bütün ülkelerde satışa sunmadığı Vision Pro teknoloji gündemindeki yerini koruyor. Bazı cihazlar iade edilmeye başlandı, peki neden?
Apple'ın ses getiren Vision Pro'su için pek çok inceleme videosu yayınlandı. Cihazın tanıtılırken söylenen özellikleri dışında da pek çok yerde kullanılabildiği de ortaya çıktı. Ancak cihaz son haberlere göre bazı kullanıcılar tarafından iade edilmeye başlandı. Peki bunun başlıca sebepleri neler?
APPLE VISION PRO'LAR NEDEN İADE EDİLİYOR?
Apple Vision Pro'lar ABD'de 3 bin 499 dolardan satışa çıktı. Cihazın başlangıç fiyatı bu olurken, en üstte konumlandırılan 1 TB depolama alınana sahip versiyon için 3 bin 899 dolar ödeme yapmak gerekiyor.
Göz Atın
Gazeteci Mark Gurman, kullanıcıların neden cihazı iade ettiklerini değerlendirdi. Gurman'a göre kullanıcılar en çok bu sebeple Vision Pro'yu iade ediyor:
- Cihazın çok ağır olması ve kullanımının baş ağrıtması. Ele ilk alındığında pek öyle hissettirmese de uzun kullanımda Vision Pro başı oldukça rahatsız ediyor.
- Yüksek fiyatına rağmen çok fazla uygulama ve video içeriği var.
- Her ne kadar daha Apple'ın ilk karma gerçeklik cihazı olsa da 'üretkenlik' tarafında vadedilenleri vermiyor.
- Kullanan kişilere göre ekranda çok parlama oluyor ve görüş alanı da çok dar. Görme sorunlarının yanı sıra göz yorgunluğuna da neden oluyor.
- Kişileri diğer insanlardan soyutlayan bir yapısı var. Bu da ortak deneyimlerden uzaklaşmaya neden oluyor.
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