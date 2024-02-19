Vision Pro için iadeler başladı; peki en çok neden iade ediliyor?

Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:08

Güncelleme: 19.02.2024 - 16:08

Apple'ın ses getiren Vision Pro'su için pek çok inceleme videosu yayınlandı. Cihazın tanıtılırken söylenen özellikleri dışında da pek çok yerde kullanılabildiği de ortaya çıktı. Ancak cihaz son haberlere göre bazı kullanıcılar tarafından iade edilmeye başlandı. Peki bunun başlıca sebepleri neler?

APPLE VISION PRO'LAR NEDEN İADE EDİLİYOR?

Apple Vision Pro'lar ABD'de 3 bin 499 dolardan satışa çıktı. Cihazın başlangıç fiyatı bu olurken, en üstte konumlandırılan 1 TB depolama alınana sahip versiyon için 3 bin 899 dolar ödeme yapmak gerekiyor.

Gazeteci Mark Gurman, kullanıcıların neden cihazı iade ettiklerini değerlendirdi. Gurman'a göre kullanıcılar en çok bu sebeple Vision Pro'yu iade ediyor: