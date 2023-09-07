Her 3 erkekten 1 inde bu virüs var: Aşı yüzde 90 koruyor

Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:40

Güncelleme: 07.09.2023 - 22:14

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) halk arasında genellikle AIDS, uçuk, frengi ve bel soğukluğu gibi hastalıklarla ilişkilendirilir. Ancak, birçok insan, insan papilloma virüsü (HPV) adı verilen ve her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen en yaygın CYBE türünün risklerinden haberdar değildir. Sadece ABD'de 20 milyon HPV hastası bulunmaktadır.

KANSERE YOL AÇABİLİR

HPV enfeksiyonu genellikle zararsızdır ve vakaların yüzde 90'ında hiçbir tıbbi komplikasyona yol açmaz. Ancak, enfeksiyonların iki yıldan fazla süre devam etmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına, hatta kansere yol açabileceği konusunda CDC uyarıda bulunmaktadır. CDC, HPV'nin rahim ağzı, vulva, vajina, penis, anüs ve hatta boğaz kanserine neden olabileceğini belirtmektedir.

15 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERİN YÜZDE 31'İNDE BULUNUYOR

Interestingengineering'in haberinde yer alan bilgilere göre yapılan bir araştırma, küresel olarak 15 yaş üstü erkeklerin yüzde 31'inin bir veya daha fazla HPV enfeksiyon türüne sahip olduğunu gösterdi. Daha da şaşırtıcı olan, erkeklerin yüzde 21'inin yüksek riskli HPV türü taşıdığı ve bu durumun kanser riskini artırdığı belirlendi.

HPV enfeksiyonu genellikle cinsel aktivite yoluyla yayılır ve cilt temasıyla da bulaşabilir. Ancak, çoğu insan enfekte olduklarının farkında olmadığı için bu virüsü taşıdıklarını bilmezler. Neyse ki, hem erkeklerde hem de kadınlarda HPV enfeksiyonlarına karşı etkili aşılar bulunmaktadır.

AŞILAR KANSERİ YÜZDE 90'DAN FAZLA ÖNLÜYOR

HPV aşılarının, HPV ile ilişkilendirilen kanserlerin yüzde 90'ından fazlasını önleyebileceği belirtilmektedir. Ancak, birçok insan hala HPV'nin kansere yol açabileceğinin farkında değildir ve bu nedenle aşıyı ihmal etmektedir. Amerikalı gençlerin sadece yüzde 54,5'i önerilen HPV aşı dozunu almıştır.

HPV enfeksiyonlarına karşı farkındalığın artırılması ve aşıların yaygınlaştırılması, bu yaygın CYBE'yi kontrol altına alabilir ve kansere yol açma riskini azaltabilir. Özellikle, erkeklerin HPV taşıma olasılığının yüksek olması nedeniyle, erkeklerin de bu aşı programlarına dahil edilmesi önemlidir.