Telegram'dan 'Gizli Medya' özelliği kullanıma sunuldu!

01 Ocak 2023 Pazar, 15:48

Telegram yeni özelliklerini blog yazısıyla duyurdu. Bu kapsamda kullanıcılara pek çok yenilik sunulacak. Diğer mesajlaşma uygulamaları gibi gizlilik odaklı adımlar atan Telegram geliştiricileri, gizliliğe ek olarak profil fotoğrafı ve depolama hakkında yenilikleri de sundu.

TELEGRAM'DAKİ YENİLİKLER

Telegram'ın sunduğu özellikler arasında yer alan gizli medya özelliği, gönderilen medya içeriklerinin alıcıya ulaşmadan görülmesinin önü kapatılacak. Yani bu sayede gönderilen medya içerikli karşı taraf indirene kadar gizli kalmış olacak. Bu da simli bir katmanla görüntülerin gizlenmesiyle mümkün olacak.

Bir diğer yandan kişilerin profil fotoğraflarının belirli kişiler tarafından görülmesini sağlayacak bir özellik geldi. Bu özellik, profil fotoğraflarının herkes tarafından görülmesinin önüne geçerek, belirli kişilerin görmesini sağlayacak.

Kullanıcılar iki ayrı profil fotoğrafı ayarlayabilecek.

Gruplar için de gizlilik özelliği geldi. Bu kapsamda 100'den fazla üyesi olan gruplarda yönetici isterse üyeleri gizleyebilecek.

Gizlilik dışında getirilen "sıfır depolama alanı kullanımı" ile kullanıcılar medya içeriklerini telefonun hafızasından kaldırıp, isterlerse tekrar yükleyebilecekler.

Çizim ve metin araçlarının yanında etkileşimli emojiler ve profil fotoğrafı seçme/ önerme de bu yeni güncelleme ile Telegram'a geldi.