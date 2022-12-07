Telegram'a yeni özellikler geldi! İşte yenilikler

07 Aralık 2022 Çarşamba, 23:22

Telegram, ücretli abonelik alan kullanıcılar tarafında yenilikler getirirken, standart kullanıcılarını unutmadı. Kısa bir süre önce yayınlanan yeni Telegram güncellemesiyle uygulamaya yeni özellikler geldi. Uygulamaya artık SIM kart olmadan kayıt olma, tüm sohbetleri otomatik olarak silebilme ve geçici QR kodu oluşturma gibi özellikler eklendi.

TELEGRAM YENİ ÖZELLİKLERİNİ DUYURDU

Yeni özelliklerden biri olan SIM kart olmadan kayıt olma özelliğini "bugün yeni bir gizlilik çağı başlıyor" sloganıyla duyuran Telegram, blok zincir destekli anonim numaraları kullanarak Telegram'a giriş yapılacağını aktardı.

Telegram, tüm sohbetleri otomatik silme özelliğini ise 2013 yılında tanıttığı kendini yok eden mesajlara gönderme yaparak açıkladı. Kullanıcıların gönderdikleri veya aldıkları mesajları her iki taraftan da iz bırakmadan silmesine olanak sağlayan bu özellik belirli bir süreden sonra bireysel sohbetleri temizlemek için "otomatik silme zamanlayıcısı" gibi seçeneği de bünyesinde barındırıyor.

En üst düzey gizlilik ve konular 2.0 özelliklerine ek olarak, agresif anti-spam özelliği geldi. Agresif anti-spam özelliği Telegram grup sohbetlerinin çok daha temiz kalmasına olanak sağlıyor. Konuşmaları spamlardan uzak tutmak için geliştirilen bu özellik, anti-spam botlarını getiriyor. Böylelikle sohbetlerdeki spam gönderiler kullanıcıya ulaşmıyor. Özellik agresif modu açıldığında kullanılabilir duruma geçiyor ve otomatik spam filtreleri geliyor.

iOS ve Android tarafları için de farklı özellikler getirildi. Örneğin iOS tarafı için emoji arama özelliği geldi. Android içinse ayrıntılı depolama ve çok daha fazlası var.

Yeni özel ifadelere ek olarak daha fazla etkileşimli ifade yine bu güncelleme sayesinde kullanıcılara sunuldu.