Herkese uyan 'evrensel kan' üretmek mümkün mü?

Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:19

Güncelleme: 10.05.2024 - 11:19

Dünya genelindeki sağlık ağlarının en önemli parçalarından biri kan bağışçılarıdır. Ancak herkesin kanı herkes için uyumlu olmadığından, kan nakli durumlarında gerekli kan türlerinden yeterli miktarda olup olmadığının sürekli kontrol altında tutulması gerekiyor. Yeni araştırmalar, evrensel bağış kanı yaratmamıza yardımcı olabilir ve tıpta büyük bir devrim yaratabilir.

EVRENSEL KAN HERKESİN BAĞIRSAKLARINDA BULUNAN BİR BAKTERİ ENZİMİ İLE MÜMKÜN OLABİLİR

Chip'in aktardığı bu tür bir atılım, bilim insanları ve doktorlar (ve kana ihtiyaç duyan hastalar) tarafından heyecanla karşılanacaktır. İlginç bir şekilde bu başarı, neredeyse herkesin bağırsaklarında bulunan bir bakteri enzimi sayesinde mümkün olabilir. Bu enzim, kan grubunun belirlenmesine yardımcı olan kırmızı kan hücrelerindeki antijenleri ortadan kaldırabiliyor.

Çeşitli kan grupları arasındaki farklılaştırıcı faktörleri ortadan kaldırabilirsek, şu anda antijenlerine göre gruplara ayırdığımız ve sınırlı olan kan stoklarımızdan daha geniş çapta kullanılabilecek evrensel bağış kanına sahip olabiliriz. Kan nakillerinin bazı tedaviler için ne kadar önemli olduğu düşünülürse, böyle bir atılım tıbbi sistemimizi sonsuza dek değiştirecektir.

Enzim, Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU) ve İsveç'teki Lund Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından keşfedildi. Araştırmacılar enzimi kırmızı kan hücrelerinden A ve B antijenlerini çıkarmak için kullandılar ve bağış kanını daha evrensel hale getirmeye bir adım daha yaklaştılar. New Atlas özelinde bir açıklama yapan araştırmacılar, yalnızca A ve B antijenlerini ortadan kaldırmakla kalmayıp diğer birkaç varyantı da genişletebilen bu tür enzim karışımlarının bir ilk olduğunu söyledi.

Bu antijenlerin ortadan kaldırılması, herkes için kullanılabilecek bir evrensel bağış kanının oluşturulmasını sağlayabilir. Kan gruplarını tanımladığımız dört ana grubun (A, B, AB, 0) yaklaşık 120 yıl önce keşfedilmesinden bu yana, araştırmacıların bahsettiği başka kan grubu antijenleri de keşfedildi. Şu anda, toplam 362 kırmızı kan hücresi antijeniyle beraber kabul edilen 45 kan grubu sistemi bulunuyor. Bu antijenlerin varlığı 50 farklı gen tarafından belirleniyor