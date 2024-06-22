Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2024 Steam yaz indirimlerinde hangi oyunlar indirime girecek?
Steam yaz indirimlerinin ne zaman başlayacağı, yüz binlerce oyunseverin gündeminde yer almaya başladı. Steam'de her sene yaz ayları itibarıyla, platformda bulunan oyunlar indirime giriyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2024 Steam yaz indirimlerinde hangi oyunlar indirime girecek?
Ülkemizde bilgisayar oyunları oynamayı seven birçok oyuncuyu kendi platformu altında toplayan Steam, 2024 yılı için yaz indirimlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2024 Steam yaz indirimlerinde hangi oyunlar indirime girecek?
2024 STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Steam yaz indirimleri 27 Haziran 2024'te başlayıp 11 Temmuz'a kadar devam edecek. Oyunseverler istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı yoldan erişebilecek.
2024 KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Steam, 2024 Büyük Mevsimsel İndirim kampanyası kapsamındaki kış indirim tarihlerini ise henüz duyurmadı. Kısa zaman içerisinde bu tarihleri de açıklaması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- 'Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar'
- Montella'dan Arda Güler açıklaması!
- MHP'lilerden Özel'e 'Pınarbaşı' çıkışı
- SGK uzmanı Erdursun: ‘Moralinizi bozmak istemem ancak…’
- Fenerbahçeli oyuncudan iddialara yanıt!
- Ekonomistler ve siyasetçilerden 'ironili' eleştiriler
- ‘İmamoğlu veya Yavaş olsaydı…’