Yayınlanma: 22.06.2024 - 17:08

Güncelleme: 22.06.2024 - 17:08

Ülkemizde bilgisayar oyunları oynamayı seven birçok oyuncuyu kendi platformu altında toplayan Steam, 2024 yılı için yaz indirimlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2024 Steam yaz indirimlerinde hangi oyunlar indirime girecek?

2024 STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam yaz indirimleri 27 Haziran 2024'te başlayıp 11 Temmuz'a kadar devam edecek. Oyunseverler istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı yoldan erişebilecek.

2024 KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam, 2024 Büyük Mevsimsel İndirim kampanyası kapsamındaki kış indirim tarihlerini ise henüz duyurmadı. Kısa zaman içerisinde bu tarihleri de açıklaması bekleniyor.