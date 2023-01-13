Uzay görevinde yer alacak tohum ve mikrobik türler açıklandı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 18:57

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 18:57

Aralarında Çin üniversiteleri, araştırma enstitüleri ve tohum ıslah istasyonlarının da yer aldığı 112 katılımcıdan 1300'den fazla tür ekin tohumu ve mikrobik tür, ıslah deneyleri için uzaya gönderilmişti.

Çin, uzay istasyonu kombinasyonuna kenetlenmek üzere mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-14'ü 5 Haziran 2022'de, ülkenin ilk yörüngedeki mürettebat rotasyonunu gerçekleştirmek için Shenzhou-15'i ise 29 Kasım'da fırlatmıştı.

İki misyonda yer alan astronotlar, uzay istasyonunda ıslah deneyleri yapmakla görevlendirilmişti.

TEMEL GIDALARIN DIŞINDA PEK ÇOK BİTKİSEL MALZEME BULUNUYOR

Tohumlar arasında çeltik, buğday ve patates gibi temel gıdalar, bilindik meyve ve sebzeler, yemlik ot ve geleneksel Çin tıbbında kullanılan bitkisel malzemeler bulunuyor. Deneysel listede ise çeşitli probiyotikler var.

Uzayda ıslah, bir uzay görevi sırasında tohum ve mikro organizmaların kozmik radyasyon ve düşük yer çekimli ortama maruz bırakılarak genlerini mutasyona uğratmak anlamına geliyor.

Uzayda ıslah testleri, Çin'in uzay istasyonu projesinin önemli teknoloji doğrulama aşamasındaki tüm uçuş görevlerinde yapıldı. Binlerce ekin tohumu ve mikroorganizma uzaya gönderildi ve Shenzhou-12 ve Shenzhou-13 mürettebatı tarafından Dünya'ya getirildi.

Çinli bilim insanları, dünyada ilk kez olmak üzere uzay istasyonunda çeltiğin 120 günlük yaşam döngüsü büyüme deneylerini tamamladı. Deneyler geçen yıl 29 Temmuz'dan 25 Kasım'a kadar sürdü.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Çin'in gıda güvenliğini sağlamak için gelecekte yapılacak görevlerde uzaya daha fazla deneysel örnek gönderilecek.