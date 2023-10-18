HondaJet Echelon ilk uçuşunu 2026'da yapacak

Yayınlanma: 18.10.2023 - 07:48

Güncelleme: 18.10.2023 - 09:25

Honda Aircraft'ın açıklamasına göre, hafif jet sınıfındaki 11 koltuklu mini uçak, rakiplerine kıyasla yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlayacak.

İki kanadında da birer motora sahip mini jet, yakıt ikmali yapmaksızın ABD'yi baştan sona geçebilen tek pilotlu ilk hafif jet olacak.

YENİ BİR KATEGORİ OLUŞTURACAK

Honda Aircraft Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yamasaki Hideto, HondaJet Echelon'un, "geleneksel hafif jetlerdeki seyahat deneyimini aşan yeni bir kategori oluşturacağını" söyledi.

Fiyat etiketi henüz belirsiz yeni uçağın montajı, en erken 2024'te olmak üzere, Japon üreticinin ABD'nin Kuzey Carolina'daki fabrikasında başlayacak.

Japon üretici, "HondaJet Echelon" ismi verilecek uçak için uçuş sertifikalarının, ABD havacılık otoritelerinden 2028'de alınmasının planlandığını bildirdi.