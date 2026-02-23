Cumhuriyet Gazetesi Logo
Honor, ilk insansı robot modelini tanıtmaya hazırlanıyor

23.02.2026 20:31:00
Haber Merkezi
Teknoloji şirketi Honor'un ilk insansı robot modelini haftaya tanıtması bekleniyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, ocak ayında düzenlenen CES 2026'da bu konseptini göstermişti. Daha önce ilk kez ekim ayındaki etkinlikte tanıtılan bu konsept daha sonra ocak ayında sergilendi. Ev işlerine odaklanması beklenen bu insansı robotun, ticari kullanım tarafında da kullanımı mümkün olacak. 

Şirket, daha önce tanıtmış olduğu Robot Phone konseptiyle bu insansı robot konseptini hayata geçirdiği bir video yayınladı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ARTIYOR, İNSANSI ROBOTLAR DAHA AKILLI HALE GELİYOR

Şirketin yaptığı açıklamaya göre ilk insansı robot 1 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Honor burada robotun ilk çalışan prototipini göstermesi ve yeni telefonunun yanı sıra tabletlerini de tanıtması bekleniyor. 

İnsansı robot üreten şirketlerin sayısında bir artış var. IDC tarafından yayınlanan bir rapora göre 2025 yılındaki gelirde yıllık yüzde 508'lik bir büyüme kaydedildi. Çin merkezli şirketler bu yarışta önde gidiyorken, Agibot ve Unitree gibi liderler bizi karşılıyor. Öte yandan ABD'nin de bu yarışta büyük bir yatırımı bulunuyor.

Honor geçen yıl yapay zekaya 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve buna bağlı olarak yeni cihazlar geliştireceğini duyurmuştu.

