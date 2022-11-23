Honor Magic Vs ve Honor 80 serisi tanıtıldı!

23 Kasım 2022 Çarşamba, 16:59

Honor bir süredir yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyordu. Yeni yapılan bir etkinlikle tanıtılan akıllı telefon serisi şirketin, özellikle kamera tarafında iddialı olduğunu kanıtladı. Katlanabilir ekranlı telefon Honor Magic Vs ve Honor 80 serisi karşımıza çıktı.

HONOR MAGIC VS VE HONOR 80 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefonların katlanabilir yapıya geçiş yapması birkaç yıl önce başladı. Honor Magic Vs modelinde kendi sınıfında en hafif modeli geliştirmiş oldu. Telefonun 6.45 inç olan 2560x1080 ana ekranına 120Hz OLED ekran eşliyor ediyor. 7.9 inç 2272x1984 piksel 90Hz esnek OLED ekran yer alıyor.

İç ve dış kısımda 16 Megapiksellik bir ön kamera yer alıyor ve arkada ise üç adet kamera tercih edildi. 54 Megapiksel temel kameraya 50 Megapiksel ultra geniş açı ve 8 Megapiksel 3x telefoto kamera eşlik ediyor.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci kullanılan telefonda 66W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryası var. Cihazda aynı zamanda Magic Pen isimli stylus kalemi bulunuyor. Modelin fiyatı ise 1.050 dolar gibi bir fiyatı olacak.

Honor 80, 80 SE ve 80 Pro olmak üzere üç modelden oluşuyor. Pro modelinin diğer modellerdan ayrılan ön kamerası 50 Megapiksel ve 2700x1224 piksel çözünürlüğe sahip 120Hz ekranı bulunması oldu. Honor 80 SE'de MediaTek Dimenstiy 900, Honor 80'de Snapdragon 782G ve Honor 80 Pro'da ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 tercih edildi.



