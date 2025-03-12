Honor, MWC 2025'te yapay zeka planlarını duyurdu

Yayınlanma: 12.03.2025 - 19:10

Güncelleme: 12.03.2025 - 19:10

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, küresel teknoloji markası Honor, akıllı telefon üreticisi olmanın ötesine geçerek küresel çapta öne çıkan bir yapay zeka cihaz ekosistemi şirketine dönüşümüne yönelik hedeflerini "Honor Alpha Plan" ile MWC 2025'te tanıttı.

Firma, "Honor Alpha Plan" ile 10 milyar doları aşan yapay zeka yatırım planını hayata geçirecek. Honor, bu yatırımla, teknoloji üretmenin yanı sıra yapay zekayı herkes için erişilebilir ve faydalı hale getirmeyi hedefliyor.

Honor'un bu yeni stratejisi, Google işbirliği, yapay zeka destekli ekosistem ürünleri ve uzun vadeli yazılım güncelleme politikaları, fuarda sektör uzmanları ve küresel medya tarafından ilgiyle karşılandı.

Honor, yapay zeka filtreleriyle giderek artan kimlik sahtekarlığı ve çevrimiçi dolandırıcılık gibi küresel sorunlara çözüm sunan ürünlerini etkinlikte sergiledi. MWC 2025'e katılan İspanya Kralı 6. Felipe, Honor'un "Yapay Zeka Destekli Derin Sahtekarlık Tespit Teknolojisi"ne ilgi gösterdi.

Honor, "Magic Serisi" kullanıcıları için Avrupa Birliği pazarında 7 yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunma taahhüdü vererek, uzun vadeli kullanıcı deneyimine verdiği önemi de ortaya koydu.

Honor, MWC 2025'te 50'den fazla medya ödülü kazandı

Şirket, yapay zeka inovasyonları ve ürünleriyle MWC 2025'te 50'den fazla medya ödülü kazandı.

"Honor Watch 5 Ultra" modeli, birçok yayın tarafından MWC 2025'in "En İyi Akıllı Saati" olarak nitelendirildi. Model, fiyat-performans oranı, sistem bağımsızlığı uyumu, 15 güne kadar çıkabilen pil ömrü, titanyum kasası, 1.5 inç "AMOLED" ekranıyla öne çıkıyor.

"HONOR Pad V9" ise tasarımı, performansı, ekran kalitesi, uzun pil ömrü ve yapay zeka destekli kullanıcı arayüzüyle fuarda takdir edildi. "HONOR Earbuds Open" da açık tasarımı ve ses kalitesiyle etkinlikte beğeni topladı. Ürün, ses kalitesi, bas performansı, aktif gürültü engellemesi, yapay zeka destekli çevirisi ve ince, taşınabilir tasarımıyla dikkati çekti.

HONOR MagicBook Pro 14, tasarımı ve performans yetenekleriyle fuarda öne çıktı. Teknoloji yayınlarının, renk doğruluğu yüksek OLED ekranı ve iki farklı Intel işlemci seçeneğini öne çıkardığı ürün, yüksek kaliteli görseller ve işlem gücü arayan profesyoneller için seçenek sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) James Li, yapay zeka çağının dönüştürücü gücüne güvendiklerini belirterek, "İnsan potansiyelini en üst seviyeye çıkaran, açık ve değer paylaşımına dayalı bir ekosistem inşa etmek için sektöre işbirliği çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.