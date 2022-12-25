Honor Pad V8 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

25 Aralık 2022 Pazar, 11:26

Piyasanın en güçlü tableti olacağı aktarılan Honor Pad V8 Pro'nun özellikleri sızdırıldı. Digital Chat Station tarafından sızdırılan özellikler arasında; uzun kullanıma uygun batarya, yüksek ekran yenileme hızı ve hızlı şarjı desteklemesi gibi özellikler yer alıyor.

HONOR PAD V8 PRO PİYASADAKİ EN GÜÇLÜ TABLET OLACAK DENİYOR

Tablet tarafında gücü elinde bulunduran Apple ve Samsung gibi markalara inat Çin merkezli teknoloji şirketleri yükselişe geçmeye başladı. Honor da bunlardan biri olmak adına geliştirdiği Honor Pad V8 Pro için tanıtmaya hazırlandığı dönemde, ürünün özellikleri sızdrıldı.

Sızıntıya göre 2560 x 1600 çözünürlük sunulacak. 12.1 inç büyüklüğünde olan bu ekran 144Hz ekran yenileme hızı sunacak. MediaTek Dimensity 8100 5G işlemcisine sahip olacak tablet, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki RAM seçeneğine sahip olacak. Batarya tarafında ise 10.050 mAh bizleri karşılayacak. Bu batarya ise 35W hızlı şarjı desteklediği için kısa sürede şarj olacak.