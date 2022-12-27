Honor 80 GT tanıtıldı! Telefonun teknik özellikleri ve fiyatı

27 Aralık 2022 Salı, 12:58

Akıllı telefon tarafında aktif şeklide yer alan Honor, yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Honor 23 Kasım'da 80 serini tanıtmıştı, şimdi ise Honor 80 GT modelini tanıttı. Cihaz hakkında sızıntılar hakkında bazı fikirler edinmiştik. Bunların ötesinde resmen tanıtılan Honor 80 GT'nin teknik özellikleri şu şekilde:

HONOR 80 GT'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Serinin şu anda Honor 80, 80 Pro, 80 SE ve 80 GT modelleri bulunuyor. En son tanıtılan Honor 80 GT, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yer alırken ekran tarafında, Full HD Plus çözünürlüğe ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED bulunuyor.

Aynı ekran 300 Hz dokunmatik örnekleme oranını ve 1400 nit tepe parlaklığı da sağlıyor. Kamera tarafında ise f/1.9 diyafram açıklığında 54 Megapiksel birincil, f/2.2 diyafram açıklığında 8 Megapiksel Ultra geniş açılı ikincil, f/2.4 kameraya sahip.

Ön kamerada ise bir adet f/2.4 diyafram açıklığında 16 Megapiksel tercih edilmiş.

12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri varken, 256 GB depolama alanı sunuluyor. 66W hızlı şarj ile desteklenen 4.800mAh batarya yer alıyor.

Cihaz, beyaz, mavi ve siyah olmak üzere farklı renk seçenekleri ile geliyor. 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı 3.299 yuan başlangıç fiyatına sahipken, 16 GB RAM 256 GB depolama alanına sahip versiyon 3.599 yuan olarak Çin'de satışa çıktı.