ABD'de Huawei ve ZTE'nin tamamen saf dışı bırakılması maliyetli

Huawei ve ZTE'nin ABD'deki şebekelerden çıkarılmasının şimdiye kadar özellikle küçük operatörler için oldukça maliyetli ve zor olduğu bildirildi.

Xinhua
Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:49
ABD'de Huawei ve ZTE'nin tamamen saf dışı bırakılması maliyetli
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New York Times'ta (NYT) yayımlanan yazıda ABD şebekelerinin Çinli teknoloji şirketlerinden arınmasının kolay olmadığı vurgulandı.

ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) göre bunun maliyetinin şimdiden 5 milyar ABD dolarının üzerine çıktığı ve bu sayının ABD Kongresi'nin geri ödemeler için ayırdığı miktarın iki katından fazla olduğu belirtildi.

NYT'de çıkan yazıda, birçok kullanıcının yeni ekipman için uzun tedarik zinciri gecikmeleriyle de karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. 2020'de yürürlüğe giren "sök-değiştir" programı, ABD'li şirketlerin Çinli Huawei ve ZTE şirketlerince üretilen telekom ekipmanlarını kaldırmasını ve değiştirmesini zorunlu kılıyor.

Öte yandan programın yükü orantısız şekilde AT&T ve Verizon gibi büyük şirketlerden ziyade Çinli firmaların daha ucuz cihazlarına bel bağlayan küçük operatörlerin üzerine binmiş durumda.

NYT'nin yazısında, sök-değiştir programının neden olduğu zorluklarla yüzleşen bazı küçük telekom şirketlerinin, şebekelerini güncelleyip topluma hizmet sağlamaya devam etmelerinin mümkün olmadığını beyan ettikleri dile getirildi.


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