Huawei Watch 4 serisinin videosu sızdırıldı
Merakla beklenen Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro, yeni bir videoda görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde Huawei, Münih'te düzenlenen etkinlikte Mate X3 veP60 serisine ek olarak merakla beklenen Huawei Watch 4 serisini duyurdu.
TASARIMI GÖRÜLÜYOR
Bu noktada Watch 4 serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro'nun detaylarını içeren yeni bir video paylaşıldı. İşte tüm detaylarıyla Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro Twitter'da paylaşılan yeni video, Huawei Watch 4 serisinin tasarımına ayrıntılı bir bakış sunuyor.
Donanımhaber'in aktardığı gibi görüntülerde işlev tuşu ve kurma kolu ile klasik saatleri andıran Watch 4 Pro, selefine kıyasla daha kalın bir profile sahip. Ancak havacılık sınıfı titanyum kasa ve safir cam koruması ileşık ve dayanıklı görünüyor.
Huawei Watch 4 series hands-on video #HUAWEI #HuaweiWatch4 pic.twitter.com/AEJFrV77dP— Soumyakanti Ray (@2010sroy) May 13, 2023
Videonun devamında yer alan Huawei Watch 4 ise, parlak çerçeveler ve paslanmaz çelik kasa ile bizleri karşılıyor. Ayrıca yeni akıllı saatin Huawei Watch GT 3 Elegant modeli ile benzerlik taşıdığını da belirtelim. Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro hakkında merak edilen tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro, 8 Haziran’da ön siparişe açılacak ve 22 Haziran'dan itibaren küresel pazarda satışa sunulacak. Fiyatlara gelirsek, Huawei Watch 4 Pro'nun titanyum kayış seçeneği ile 699 euro, deri kayış seçeneği ise 549 euro’dan başlıyor. Tek kayışla gelen Watch 4’ün fiyatı ise; 449 euro
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