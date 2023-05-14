Huawei Watch 4 serisinin videosu sızdırıldı

Yayınlanma: 14.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 10:00

Geçtiğimiz günlerde Huawei, Münih'te düzenlenen etkinlikte Mate X3 veP60 serisine ek olarak merakla beklenen Huawei Watch 4 serisini duyurdu.

TASARIMI GÖRÜLÜYOR

Bu noktada Watch 4 serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro'nun detaylarını içeren yeni bir video paylaşıldı. İşte tüm detaylarıyla Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro Twitter'da paylaşılan yeni video, Huawei Watch 4 serisinin tasarımına ayrıntılı bir bakış sunuyor.

Donanımhaber'in aktardığı gibi görüntülerde işlev tuşu ve kurma kolu ile klasik saatleri andıran Watch 4 Pro, selefine kıyasla daha kalın bir profile sahip. Ancak havacılık sınıfı titanyum kasa ve safir cam koruması ileşık ve dayanıklı görünüyor.

Videonun devamında yer alan Huawei Watch 4 ise, parlak çerçeveler ve paslanmaz çelik kasa ile bizleri karşılıyor. Ayrıca yeni akıllı saatin Huawei Watch GT 3 Elegant modeli ile benzerlik taşıdığını da belirtelim. Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro hakkında merak edilen tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro, 8 Haziran’da ön siparişe açılacak ve 22 Haziran'dan itibaren küresel pazarda satışa sunulacak. Fiyatlara gelirsek, Huawei Watch 4 Pro'nun titanyum kayış seçeneği ile 699 euro, deri kayış seçeneği ise 549 euro’dan başlıyor. Tek kayışla gelen Watch 4’ün fiyatı ise; 449 euro