Fallout 76, 20 milyon oyuncuyu devirdi

Efsane oyun serisi Fallout, için yeni bir oyucu sayısı aşıldı. Fallout 76 oyuncu sayısının 20 miloynu geçtiği duyuruldu. Bethesda'nın oyun serisi Amazon Prime Video için diziye uyarlandıktan sonra daha popüler hale gelmişti. Özellikle Türkiye'de diziden sonra oyuna olan ilgi de arttı. Bundan nasibini Fallout 76'da aldı ve oyuncu sayısı arttı.

Oyun ilk çıktığında eleştirilmiş ancak güncellemelerle beraber son noktada iyi ve kararlı hale gelmişti. Fallout 76, 6 yıl önce çıkmış ve o zamanlarda da milyonlarca kişiye ulaşmıştı.

Yeni istatistiklere göre oyunun günlük aktif kullanıcı sayısı, dizinin yayınlanmasının ardından yüzde 600 oranında arttı.

YOU DID IT! Thanks to you, we’ve crossed 20 million total players in #Fallout76! Time to grab the Nuka-Shine and throw a C.A.M.P. party!



What have been some of your favorite moments so far?



Shoutout to @PosterPosse and the very talented @AJFrena on the incredible artwork. pic.twitter.com/Y2qfBLLix6