Fallout 76, 20 milyon oyuncuyu devirdi
Bethesda, Fallout 76'nın oyuncu sayısını açıkladı. Şirkete göre oyun 20 milyon kullanıcıyı devirmeyi başardı.
Efsane oyun serisi Fallout, için yeni bir oyucu sayısı aşıldı. Fallout 76 oyuncu sayısının 20 miloynu geçtiği duyuruldu. Bethesda'nın oyun serisi Amazon Prime Video için diziye uyarlandıktan sonra daha popüler hale gelmişti. Özellikle Türkiye'de diziden sonra oyuna olan ilgi de arttı. Bundan nasibini Fallout 76'da aldı ve oyuncu sayısı arttı.
FALLOUT 76'NIN OYUNCU SAYISI 20 MİLYONU GEÇTİ
Oyun ilk çıktığında eleştirilmiş ancak güncellemelerle beraber son noktada iyi ve kararlı hale gelmişti. Fallout 76, 6 yıl önce çıkmış ve o zamanlarda da milyonlarca kişiye ulaşmıştı.
Yeni istatistiklere göre oyunun günlük aktif kullanıcı sayısı, dizinin yayınlanmasının ardından yüzde 600 oranında arttı.
YOU DID IT! Thanks to you, we’ve crossed 20 million total players in #Fallout76! Time to grab the Nuka-Shine and throw a C.A.M.P. party!— Fallout (@Fallout) May 30, 2024
What have been some of your favorite moments so far?
Shoutout to @PosterPosse and the very talented @AJFrena on the incredible artwork. pic.twitter.com/Y2qfBLLix6
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