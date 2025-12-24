Huawei, HarmonyOS yüklü cihaz sayısını duyurdu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 04:14:00
Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS'un kaç cihazda kurulu olduğunu açıkladı.

Huawei'in HarmonyOS'u en hızlı büyüyen işletim sistemi olarak kayıtlara geçiyor. Yapılan açıklamaya göre HarmonyOS 5 ve HarmonyOS 6’nın toplamda 32 milyon yeni cihaza yüklendi.

Açıklanan her iki sürümün de kullanıcılar tarafında iyi performans sunduğu belirtildi.

HarmonyOS'un akıllı cihaz tarihinde en hızlı büyüyen işletim sistemi olduğu da ekstra vurgulandı.

Kayıtlı HarmonyOS kullanıcı sayısı 10 milyonu aşarken, her gün de 88 milyon uygulama indirme ve güncelleme yapılıyor. HarmonyOS 5 ve HarmonyOS 6 sadece aralık ayında 150 bin yeni cihaza yüklenmiş.

Hatırlatmak gerekirse HarmonyOS 6, 23 milyon kullanıcıya sahip ve 22 Ekim'de sunuldu. 

