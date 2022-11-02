Kendi sınıfında uygun fiyatlı: Huawei Pocket S tanıtıldı!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 23:41

Katlanabilir yapıdaki akıllı telefon modellerinin sayısını artırmaya devam eden Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni Pocket S modelini tanıttı. P50 Pocket modelinin daha uygun fiyatlı versiyonu olan 'S' neredeyse önceki model ile aynı tasarıma sahip. Telefonun daha uygun fiyatlı olması adına bazı donanımsal özellikler yeni telefona eklenmedi.

HUAWEI POCKET S MODELİNİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Yeni piyasaya sürülen Pocket S, diğer katlanabilir yapıdaki telefon gibi 6.9 inçlik bir ekran boyutuna sahip, tasarım tarafında da neredeyse aynı olan cihaz dikey olarak açılıp, kapanıyor.

OLED yapıda dizayn edilen cihaza, 120Hz ekran yenileme hızıyla beraber 2790x1188 çözünürlük eşlik ediyor. Telefonun kapatıldığında küçülen ekranı 1.04 inçlik ve 340x340 piksel çözünürlük sunuyor. Pocket S modelinde, HarmonyOS 3.0 işletim sistemi yer alıyor.

Telefonda 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB ve 512 GB depolama alanı sunuluyor. Diğer bir yandan Qualcomm'un Snapdragon 778G işlemcisi cihazda kullanıldı. Telefonda yer alan temel kamera 40 Megapiksellik bir çözünürlük sunuyor ve ona 13 Megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 10.7 Megapiksellik bir kamera var.

Huawei Pocket S'in 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 5 bin 988 yuan yani yaklaşık 15 bin 320 TL'den başlayan fiyatlara satışa çıkacağı aktarıldı.