Huawei, yeni cihazlarını tanıttı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:02

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:20

Huawei düzenlediği etkinlikte, "Fashion Forward" konsepti çerçevesinde sunduğu ses ve akıllı mobil ofis serisinin, Huawei MatePad Pro 13.2, Huawei FreeClip, Huawei MatePad Air PaperMatte, Huawei MateBook D162 modellerini tanıttı.

Huawei, etkinlikte tanıtımı yapılan, Huawei MatePad Pro 13.2 ürününü ön satışa sunduğunu duyurdu.

HUAWEI YENİ TABLETİ MATE PAD 13.2'Yİ ÖN SATIŞA SUNDU

5,5 milimetre kalınlığında ve 580 gram ağırlığındaki tablet, geniş bir esnek OLED ekrana sahip. 3,4 milimetrelik çerçeveleriyle yüzde 94'lük ekran-gövde oranına sahip ürün MatePad'in Renk Yakalama özelliği, kullanıcıların başka bir uygulamadan bir renk seçmesini ve doğrudan kullanmasını sağlıyor.





Huawei X-True Display ve Huawei sound teknolojileriyle desteklenen tablette, görsel ve işitsel deneyim ön plana çıkıyor. Huawei M-Pencil (3. nesil) kalem ve Huawei Akıllı manyetik klavye de bu deneyimi ve yaratıcı çalışmaları destekliyor.

M-Pencil, nearLink teknolojisi ile tablete hızla bağlanıyor. 10 binden fazla basınç algılama seviyesini destekleyen ürün, NearLink'in düşük gecikme süresi, güçlü parazit önleme, doğru konumlandırma, yüksek verim, eşzamanlılık ve güvenilirlik özellikleri, M-Pencil'ın performansına katkıda bulunuyor. Yeni HUAWEI Akıllı Manyetik Klavye ise gerektiğinde çıkarılabiliyor ve içerdiği tam alanlı dokunmatik yüzeyle, tabletin bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılmasını sağlıyor.



32 bin 999 liradan satılan MatePad Pro 13.2 yanında 3. Nesil M-pencil ve MatePad Pro klavye hediye ediliyor.

TASARIMI DİĞER KABLOSUZ KULAKLIKLARDAN FARKLI HUAWEI FREECLIP

Huawei FreeClip, C-köprüsü tasarıma sahip. Cihaz, 10 binden fazla küresel insan kulağı verisi, mikron düzeyinde ergonomik işçilik ve 25 binden fazla güvenilirlik testi eşliğinde tasarlandı. FreeClip, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 36 saate kadar dinlemeyi destekliyor. FreeClip ayrıca, kullanıcının sağ-sol kulak tanımlamasını otomatik yaparken, Yapay zeka destekli "Crystal-Clear" aramaları ve çift cihaz bağlantısını da destekliyor. 4 bin 999 liradan satılan FreeClip alınırken AFC400PR koduyla birlikte 400 lira indirim uygulanıyor.

HUAWEI MATEPAD AIR PAPERMATTE

2800 x 1840 çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip Huawei'nin MatePad Air PaperMatte Edition tableti, PaperMatte Ekranı ile kağıt üzerine kalemle yazma deneyimi ve kağıt benzeri bir okuma deneyimi sunuyor.



Huawei MatePad Air PaperMatte, web sayfaları ve dosyalar arasında gezinirken kesintisiz görüntüleme için 144 Hz ekran yenileme hızını destekleyen ilk Huawei tablet.

Tablet, kullanım senaryosuna göre ayarlanan 30 Hz ila 144 Hz uyarlanabilir yenileme hızı aralığını destekliyor. Ayrıca, belirli oyunlarda çözünürlüğü artıran ve daha yüksek yenileme hızıyla daha akıcı ve daha kararlı bir oyun deneyimi sağlayan SuperRender oyun motoru da bulunuyor. 144 Hz HUAWEI FullView ekran, HUAWEI M-Pencil ile el yazısı veya çizim yaparken gecikmeyi neredeyse sıfıra indiriyor.

16 bin 999 liradan satılan MatePad Air PaperMatte yanında M-pencil ve Klavye hediyesi ediliyor. Ayrıca AMPAIRPM600PR koduyla 600 lira kupon indirimi sağlanıyor.

HUAWEI MATEBOOK D16, I9 İŞLEMCİ

HUAWEI MateBook D16, 16 inç Eye Comfort ve FullView ekranı ile geniş bir ekran alanı sunarken, ana akım 15,6 inç dizüstü bilgisayarla aynı ağırlığa sahip. Cihazın 13. Nesil Intel Core H serisi işlemcisi, yüksek performans gerektiren çoklu görevlerin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.

34 bin 999 liraya satılan MateBook D16 i9, AMBD16I9PR1000 kupon kodu kullanılarak 1000 lira indirim imkanı tanıyor.

Huawei’nin yeni ürünlerini Türkiye pazarına tanıttığı etkinlikte sahne alan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Avrupa Başkanı William Tian, sıkı çalışmaları sonucu, yeni ürün ve hizmetlerinin yüksek kalitesi sayesinde 2023 yılında çok güçlü bir performans sergilediklerini belirterek "Türkiye, Huawei Avrupa'nın en önemli pazarlarından biri, 2023 gelirimiz bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı. 2024 yılında da sürekli olarak daha yenilikçi, yaratıcı, modaya uygun ürünleri pazara sunacağız." dedi.

Etkinlikte Huawei’nin yıllık başarısını değerlendiren HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao ise Türkiye'deki tüm koşullara rağmen gelişmeye ve büyümeye devam ettiklerini dile getirdi.

Geçen yıla göre Huawei'nin marka bilinirliğinin zorlu piyasa koşullarına rağmen tüm yıl boyunca yüzde 5 arttığına dikkati çeken Yao, "Bilgisayar kategorisinde vizyonumuz, yüksek performanslı ultra ince PC'nin Türkiye'nin 1 numaralı markası olmak. Tablet kategorisinde ise, ofis sınırlarını aşarak her yerde hafif ofis vizyonunu gerçekleştirmek. Tüm bunlar bize güvenen sevgili Türk tüketicilerin eseri. Huawei'nin, tüketici güvenini asla sarsmayacağından emin olabilirsiniz." yorumunu yaptı.