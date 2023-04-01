Huawei'in Watch Ultimate serisi klasik tasarımla teknolojiyi buluşturuyor

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 13:00

Akıllı cep telefonları artık herkesin hayatının ayrılmaz bir parçası. Her ne kadar cep telefonu denilse de alışılan telefon formdan oldukça uzaklaştılar. 2007 yılı itibarıyla tam ekranlı telefonların ortaya çıkması ile tüketici talepleri ve kullanım özellikleri sebebiyle günümüzün telefonları, eski bir telefondan olabildiğince uzak, ama teknolojinin kullanılması için oldukça pratik bir formda karşımıza çıkıyor.

Yine yıllardır bir şekilde hayatımıza girmiş bulunan, cep telefonu kadar olmasa da kullananın bir daha vazgeçemediği teknolojilerin başında gelen akıllı saatler, bu yönelimin tam tersini takip ediyor gibi görünüyor. Eskiden gerçek bir kol saatinden alabildiğince farklı olan modelleri artık klasik bir kol saatinden ayırmak ise neredeyse imkânsız.

SAFİR CAMDAN KAPAK İLE KORUNUYOR

Bunun en güzel örneklerinden biri, Huawei’nin piyasaya sürdüğü en yeni akıllı saati Watch Ultimate. İsminden de anlaşılabileceği gibi premium pazarı hedefleyen bu akıllı saat, Tag Heuer, Citizen, Maurice Lacroix gibi büyük saat üretici ve tasarımcı markaların dizayn dilini benimsemiş, yüksek işçilik ve yüksek malzeme kalitesi yanında barındırdığı teknolojiler ile de öne çıkan bir akıllı saat olmuş.

Huawei Watch Ultimate, biraz büyük ve iri bir saat. Yalnızca akıllı saat pazarında değil, tüm kol saati pazarına yönelik iddialı bir model olması, aynı zamanda içinde barındırdığı teknolojiler sebebiyle bu büyüklük anlaşılabilir.

1,5 inç, yani neredeyse 4 santimetreye yakın saat kadranına sahip. Bu da kasa büyüklüğünü 48,5 milimetreye çıkartıyor.

Huawei’nin verdiği bilgilere göre 466x466 çözünürlükte 1,5 inç LTPO AMOLED ekran, lamine edilmiş ve aşınmaya dayanıklı yüksek mukavemetli safir camdan yapılmış bir cam kapak ile korunuyor. Bu arada, camın merkezi düzlem alanının kalınlığı 2,35 mm. Yani saatin kadranı (veya ekranı) ancak elle dokunduğunuzda hissedebileceğiniz hafif bombeli bir yapıda.

ÇELİKTEN 7 KAT DAHA SERT

Ekranın hemen etrafında bulunan yuvarlak çerçeve, nano teknolojiyle üretilmiş özel bir seramik alaşımdan imal edilmiş. Bu özel seramik malzeme, değerli taşlara benzer bir parlaklığa sahipken, paslanmaz çelikten 6 ila 7 kat daha sert olan çizilme ve korozyon direnci özelliklerini de beraberinde getiriyor. Aynı zamanda akıllı saatin lokasyon bulmak için kullandığı çift frekanslı navigasyon antenleri de bu seramik yüzeyin altında. Metal yerine seramik tercih edilmesinin sebeplerinden biri de uydu sinyallerini azaltmadan daha doğru konum saptama yapabilmek. Bu anten sistemi beş ana uydu sistemine (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU ve QZSS) birden bağlanarak çok daha doğru ve hızlı konum saptama yapabiliyor.

Watch Ultimate’ın kasası ise zirkonyum alaşımlı sıvı metalden üretilmiş. Bilimkurgu filminden fırlamış gibi duran bir isme sahip bu malzeme, yüksek mukavemet göstermesi gereken parçaların üretimi için uzay ve havacılık sanayinde kullanılıyor. Titanyum ve çelikle karşılaştırıldığında, zirkonyum bazlı sıvı metal daha yüksek gerilme mukavemetine, daha yüksek sertliğe ve son derece güçlü aşınma ve korozyon direncine sahip.

WATCH ULTIMATE VERSİYONLARI

Watch Ultimate’in iki farklı versiyonunu sunuyor Huawei: Okyanus Mavisi ve Keşif Siyahı. Bizim incelediğimiz, biraz daha spor bir model gibi görünen Keşif Siyahı modeli, hidrojenlenmiş nitril kauçuk (HNBR) kayışla birlikte geliyor. Bu malzeme mükemmel yağ direnci, aşınma önleyici ve suya dayanıklı özelliklerinin yanı sıra uzadığında yırtılmasını ve kırılmasını önleyen yüksek gerilme mukavemetine sahip. Ayrıca akıllı saatlerin herhalde yüzde 90’ında kullanılan floro-kauçuk kayışlardan %30 daha hafif. Saat aslında genel olarak çok hafif. Neredeyse 5 santime varan gövde çapıyla bile saati elinize aldığınızda neredeyse ağırlığını hissetmiyorsunuz. Bu durum en başta biraz garip geliyor çünkü soda kutusu dibi boyutlarındaki yekpare metal bir parçanın ağır olacağını düşünüyorsunuz.

Saatin diğer versiyonu olan Okyanus Mavisi modeli ise gövdesiyle aynı malzemeden yapılmış metal bir bilezik ile geliyor. Ancak onun da kutusunun içinden nitril kayış çıkıyor ve hatta uzman dalgıçların zaman zaman dalış bilgisayarlarını bileklerine değil bacaklarına bağladıkları düşünülerek bir de bacak kayışı eklenmiş.

FİZİKSEL DÜĞMELERLE KULLANIM KOLAYLIĞI

Her iki modelde de ortak olarak saatin üzerinde üç ayrı fiziksel düğme mevcut. Kullanım sırasında ihtiyaç olabilecek tüm işlevlere daha rahat ve dokunmatik ekranı mümkün olduğunca az kullanarak erişmeyi sağlayan bu düğmelerin işlevleri oldukça kritik. Çünkü saatin kullanım alanları arasında dokunmatik ekranın kullanılamayacağı senaryolar da var. Örneğin basınçlı giysiyle 80 metre derinliğe tüplü dalış yapmak gibi. Doğal olarak bunu test edemedik ancak Huawei’nin kullandığı teknolojiyi incelemeye fırsat bulduk.

Her saatte bulunan klasik döner taç, döndürerek saatte gezinmeye veya ana kadran ile uygulamalar arasında geçiş yapmaya yarıyor. Saati açmak ve kapatmak için de bu taca uzun basılması gerekiyor. İşlev düğmesi ise saat dört konumunda yer alıyor. Buna kısa basarak egzersiz özelliklerini rahatça etkinleştirilebiliyor. Uzun basıldığında ise sesli asistan kullanıma alınıyor. Tüm bunlardan ayrı, sat 10 konumundaki yardımcı düğme ise kısa basılarak Outdoor Expedition moduna anında erişebilirken, uzun basarak akıllı saatin dalış bilgisayarına hızlı erişim sağlayabiliyor. Dalış modu kullanımdayken, kullanıcılar tüplü dalış modlarını kullanırken ortalama derinliği sıfırlamak veya gaz türlerini değiştirmek için yardımcı düğmeyi de kullanabiliyorlar.

DÖRT FARKLI DALIŞ MODU BULUNUYOR

Watch Ultimate 100 metreye kadar su geçirmezliğe de sahip. Eğlence amaçlı tüplü dalış, profesyonel tüplü dalış, serbest dalış ve gösterge gibi 4 farklı dalış modunu destekliyor. Ayrıca serbest dalış ayarlarınızı, GF (Gradyan Faktörü) değerini görüntülemenize ve nefes tutma eğitimi ve testi yapmanıza olanak tanıyor.

Dalış modunda saat, dalış verilerini farklı renklerle sınıflandırıyor. Watch Ultimate, dalış veya yükseliş sırasında yalnızca dijital hatırlatıcıları desteklemekle kalmaz, aynı zamanda sezgisel ve kolay okumaya izin veren bir dalış ölçeği ile tasarlanmış. Farklı derinliklerde, dalgıçlara farklı renk blokları kullanılarak bildirimler yoluyla hatırlatıcılar görüntüleniyor. Dalış meraklılarının ve hatta üst düzey dalış profesyonellerinin derinlerde daha güvenli keşifler yapmalarına yardımcı oluyor.

Huawei Watch Ultimate, konfor alanlarının ötesine geçmeyi arzulayan bireyler için, keşif, çölde off-road, kamp ve yürüyüş gibi senaryolarda açık hava sporları hissi ve atmosferi yaratmak için özel olarak yepyeni bir Keşif Modu içeriyor. Keşif Modu açıldığında, kullanıcıların durumlarını ve keşiflerinin ilerleyişini anlamalarına yardımcı olmak için pil gücü, tarih, keşif süresi, kalp atış hızı ve egzersiz mesafesi gibi verileri görüntüleyebilir. Keşif Moduna, ana menüdeki bağımsız uygulama veya saatin yardımcı düğmesi aracılığıyla hızlı bir şekilde erişilebilir.

Şafak vakti, alacakaranlık veya gece keşfi durumunda, aşırı parlak ekran çok rahatsız edici olabilir. Watch Ultimate’da bu da düşünülmüş ve düşük ışık koşullarında görüntülemeyi büyük ölçüde artıran Expedition Mode'da arayüz genelinde karanlık mod destekleniyor. Kullanıcılar ayrıca ayarlar aracılığıyla Karanlık Modu otomatik olarak etkinleştirebilirler. Güneş battığında, saat otomatik olarak Karanlık Modu etkinleştirerek keşfi gözler için daha rahat hale getirecektir.

KALBİNİZ ONA EMANET

Elektrokardiyogram (EKG) en çok kullanılan klinik muayene yöntemlerinden biri ve kalbin elektrofizyolojik durumunun kaydedilmesinde etkili bir araç. EKG eğrisi, daha ileri tanı ve tedavi için kalbimizdeki her küçük değişikliği ortaya çıkarır, böylece doktorlar grafiğe baktıklarında kalp sağlığı hakkında fikir sahibi olabilir ve herhangi bir anormallik arayabilirler.

Yüksek performanslı PPG ve EKG sensörlerine dayanan HUAWEI WATCH Ultimate, nabız modellerini analiz ediyor ve çeşitli verileri referans alarak damar sertliği riskini tarıyor. Kullanıcıların evde kardiyovasküler sağlık yönetimini proaktif olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için profesyonel sağlık tavsiyeleri de sağlanabiliyor.

Huawei'in yeni TruSeenTM 5.0+ akıllı kalp atış hızı izleme teknolojisi, kalp atış hızınızı 7/24 takip edebilir ve çok düşük veya çok yüksek olduğunda sizi bilgilendirebilir. İster gün ortasında ofis molasında ister kendi oturma odanızın konforunda egzersiz yapıyor olun, kalp sağlığınıza dikkat etmek için asla kötü bir zaman veya yer yoktur. HUAWEI TruSeen™ 5.0+ sadece kalp atış hızı izlemenin doğruluğunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda SpO2 izlemenin doğruluğunu da geliştirir. Yenilikçi çok kanallı sinyal ayarlama algoritması ile sinyal geliştirilir ve SpO2 çıkış oranı ve doğruluk oranı artırılır. Böylece, düşük sıcaklık ve düşük perfüzyon koşulları altında da izlemenin doğruluğu sağlanır.

HUAWEI TruSleep 3.0, uyku takibinde daha iyi doğruluk sağlayan iyileştirmeler getiriyor. Uyku sürenizi otomatik olarak tespit etme ve vücut hareketi, kalp atış hızı ve HRV'ye dayalı çoklu fizyolojik parametreleri analiz ederek uyku ve şekerlemelerin kapsamlı uyku yapısını (hafif uyku, derin uyku, REM ve uyanıklık dahil) sunma yeteneğine ek olarak uykunuzun kalitesini kaydediyor. Ayrıca uyku alışkanlıklarınız hakkında faydalı bilgiler sağlamak için uyku kalitesi kaydı, uykuda konuşma kaydı ve horlama takibini de destekliyor.

SONUÇ

Sonuç olarak Huawei’nin yeni Watch Ultimate akıllı saatleri, bir akıllı saatte bulunabilecek hemen hemen tüm işlevleri bir araya getirip bunları profesyonel sporculara da yönelik bir paket içerisinde, İsviçre tasarımlı saatlere denk bir saat kasasına sığdırarak sektörde yeni bir çıta belirlemiş durumda. Böyle bir saatin belki de en iyi özelliği ister Android ister iOS işletim sistemli bir telefonunuz olsun, her türlü cihazla eşleşebilmesi. Huawei saati yalnızca kendi ekosistemindeki kullanıcılar için değil, isteyen her türlü kullanıcı kullanabilsin diye üretmiş.

Eğer bir klasik saat meraklısıysanız ama teknolojiden de geri kalmak istemiyorsanız, Huawei’nin Watch Ultimate modelleri şu anda ihtiyacınızı en iyi karşılayan ürünler olarak ortaya çıkıyor.

KAMPANYALAR

Huawei’nin online satış sitesinde saat ön siparişe açıldı ve kampanyalar ile sunuluyor. Huawei, 2 değil 3 yıllık garanti, ücretsiz saat kadranı, ücretsiz FreeBuds 5i kablosuz kulaklık hediyesi, modele göre değişen 500 ve 700 TL’lik hediye kodu (AULTIMATE500HW) gibi kampanyaları tüketicilere sunuyor. Saatlerin fiyatları, Okyanus Mavisi için 18.999 TL, incelediğimiz model Keşif Siyahı için 15.999 TL olarak gösteriliyor.