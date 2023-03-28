Huawei Watch Ultimate modeli Türkiye'de satışa çıkıyor
Huawei'in yeni akıllı saat modeli Türkiye'de çok yakında satışa çıkıyor. İnternet sitesinde geri sayım başlatan şirket, bir gün sonra satışlara başlıyor.
Türkiye'de aktif olarak yer alan Huawei, yeni modellerini getirmeye devam ediyor. Huawei Watch Ultimate modeli ise yakında satışa çıkıyor. Resmi internet sitesinde geri sayım başlatan Huawei, yarın(29 Mart Çarşamba günü) saatin satışını başlatıyor.
HUAWEI WATCH ULTIMATE ÖZELLİKLERİ NELER?
Geleneksel saatler gibi görünen ancak akıllı özellikleri barındıran saat, zirkonyum bazı sıvı metal bir kasaya sahip. Nano-Tech seramik çerçeve ile geliştirilen saat, 2.3 mm kalınlığında safir cam yapıyı bünyesinde barındırıyor. Marka tarafından oldukça dayanıklı olduğu aktarılan bu saatin, zorlu koşullara da dayandığının altı özellikle çiziliyor.
Premium akıllı saat olarak konumlandırılan cihaz geçen hafta tanıtılmıştı.
Qi kablosuz şarj desteği sunulan cihazda çift bant GPS ve standart kullanımda 14 güne kadar kullanım sunabiliyor. Söylendiği kadarıyla yoğun kullanımlarda 8 günlük bir pil ömrü biçiliyor.
Cihazın Türkiye fiyatı henüz belli değil ancak 10 bin TL civarında olması bekleniyor.
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