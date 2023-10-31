Huawei Nova 11 SE modeli duyuruldu; özellikleri neler?
Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli olmayan Huawei Nova 11 SE'nin teknik özellikleri belli oldu.
Akıllı telefon tarafında gücünü toparlamaya çalışan Huawei, bu kapsamda yeni Nova 11 SE modelini tanıttı. Telefon önceki gibi orta segment olarak konumlandırılıyor ve 6.67 inçlik OLED yapıda FHD+ 90Hz ekran yenileme hızına sahip.
HUAWEI NOVA 11 SE ÖZELLİKLERİ
8 GB RAM'i bulunan telefonun depolama tarafında 256 GB ve 512 GB karşımıza çıkıyor. 32 MP ön kamerası bulunan telefonun arka tarafta 100 MP, 8 MP ve 2 MP olmak üzere üç kamerası var.
İşlemcisi de Qualcomm Snapdragon 680 olarak tercih edilen telefonun fiyatı 8 GB RAM+ 256 GB depolama alanı versiyonda 275 dolarken, 8 GB+ 512 GB depolama alanında 300 dolarlık bir fiyata sahip.
Telefonun 10 Kasım'da satışa sunulması bekleniyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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