Huawei Nova 11 SE modeli duyuruldu; özellikleri neler?

Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:13

Güncelleme: 31.10.2023 - 12:13

Akıllı telefon tarafında gücünü toparlamaya çalışan Huawei, bu kapsamda yeni Nova 11 SE modelini tanıttı. Telefon önceki gibi orta segment olarak konumlandırılıyor ve 6.67 inçlik OLED yapıda FHD+ 90Hz ekran yenileme hızına sahip.

HUAWEI NOVA 11 SE ÖZELLİKLERİ

8 GB RAM'i bulunan telefonun depolama tarafında 256 GB ve 512 GB karşımıza çıkıyor. 32 MP ön kamerası bulunan telefonun arka tarafta 100 MP, 8 MP ve 2 MP olmak üzere üç kamerası var.

İşlemcisi de Qualcomm Snapdragon 680 olarak tercih edilen telefonun fiyatı 8 GB RAM+ 256 GB depolama alanı versiyonda 275 dolarken, 8 GB+ 512 GB depolama alanında 300 dolarlık bir fiyata sahip.

Telefonun 10 Kasım'da satışa sunulması bekleniyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.