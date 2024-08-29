Huawei, "TruSense" ile yeni dönemi başlattı

Yayınlanma: 29.08.2024 - 16:08

Güncelleme: 29.08.2024 - 16:08

Huawei, TruSense Sistemi ile bilimsel temelli sağlık ve fitness teknolojisinde yeni dönem başlattı.

11 yıl önce giyilebilir cihazlar alanına giren ve bugüne kadar 150 milyondan fazla giyilebilir cihazı dünyaya sunan Huawei, bu girişimiyle "Huawei Sağlık" uygulaması için toplamda 520 milyondan fazla kullanıcılı bir ekosistem oluşturdu.

İnternet Endüstrisi Veri Merkezine (IDC) göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Huawei, Çin pazarında 5 yıl üst üste lider giyilebilir marka oldu.

Altı temel özellik üzerine kurulan bu yeni dijital sağlık ve fitness algısı; doğruluk, kapsamlılık, hız, esneklik, açıklık ve yineleme özellikleri ile ayrışıyor.

HIZLI SONUÇLAR SUNMAK İSTİYOR

Sürekli yaşamsal belirti takibinin uzun vadeli doğruluğunu sağlamak ve daha hızlı sonuçlar sunmak için şirket, farklı cilt tonları, bilek boyutları ve hava koşullarının sensörlere getirdiği zorlukların üstesinden gelmek amacıyla optik, elektrik ve malzeme bilimi araştırmalarına büyük yatırımlar yaptı.

Huawei'nin yatırımlarıyla oluşturulan yeni sistemde artık kalp atış hızı, SpO2 ve kan basıncı gibi temel göstergelerin doğruluğu, yetkili endüstri kuruluşları tarafından onaylanmış olarak kullanıcılarına sunuluyor.

Huawei TruSense'in esnekliği, açıklığı ve sürekli yinelenmesi; dijital sağlık ekosisteminin her alanından ortaklarının, sağlık ve fitness teknolojisinin geleceğini şekillendirmeleri için sisteme katılmalarını sağlıyor.

Şirket, bu alanda uzaktan sağlık hizmetlerinden aile sağlığı yönetimine kadar çeşitli alanlarda öncü araştırmalar için 150'den fazla ortakla işbirliği yapıyor. Huawei Akıllı Giyilebilir ve Sağlık Ürün Grubu Başkanı Rico Zhang, Huawei TruSense, sağlık ve fitness sensörü teknolojisinin bir atılımı olarak şirketlerini bu alandaki teknolojik gelişmenin ön saflarında tutacağını kaydetti.

Zhang, "Dijital sağlık alanında yaptığımız bu yenilik, kullanıcıların sağlıklı yaşam tarzlarını sürdürmesi için onlara eskisinden çok daha da fazla yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.