Huawei nova Flip modelini tanıttı

Katlanabilir ekranlı telefonlar tarafında birkaç şirket birbiriyle yarışıyor. Huawei de bu yarışa yeni nova Flip ile katılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 05:15
Huawei nova Flip modelini tanıttı
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Yeni katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtan Huawei, özellikle Samsung ile rekabet ediyor. Samsung'un Z Flip 6 modeline benzer yapıda tasarlanan nova Flip, dikey şekilde katlanabilir bir yapıya sahip. 

HUAWEI NOVA FLIP'İN ÖZELLİKLERİ

Telefon yatay olarak katlanmasına ek olarak açıldığında 6,94 inçlik bir yapıya sahip. İç ekranda OLED kullanılan telefon yaklaşık 195 gram ağırlığında. 

Cihazda 1 TB'a kadar depolama alanı sunuluyor. 

İşlemci tarafında ise Kirin 8000 yer alıyor. Batarya 4.400mAh ve buna ek olarak 66W hızlı şarjla destekleniyor.

50MP kamerası bulunan telefonun 8MP ultra geniş açılı bir kamerası daha bulunuyor. Ön kamerada ise 32MP tercih edilmiş.

Telefonun bunların yanı sıra yeşil başta olmak üzere pembe, beyaz ve siyah olmak üzere renk seçenekleri de sunuluyor.


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