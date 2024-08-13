Huawei'nin üçe katlanan telefonu görüntülendi

Huawei'in yeni üçe katlanabilir ekranlı telefonu uçakta bir yolcunun elinde görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:35
Huawei'nin üçe katlanan telefonu görüntülendi
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Katlanabilir ekranlı telefon denildiğinde akla gelen markalardan olan Huawei, bu alana yatırımlarını artırıyor. Üçe katlanan yeni telefon ise görüntülendi. Üçe katlanan yapısıyla açıldığında tablete dönüşen telefonun prototipi ilk kez ortaya çıkmış oldu.

Huawei'in eski CEO'su Richard Yu, uçakta üçe katlanabilir Huawei telefon ile görüntülendi. 

Uçakta yolculuk eden diğer yolcular tarafından çekildiği görülen fotoğrafta telefonun prototipi test ediliyor.

Ancak telefon hakkındaki söylentiler telefonun üçe katlanabilir yapısından öteye geçemiyor. Analistlere göre Huawei telefonu sonbaharda piyasaya sürerek şaşkınlık yaratabilir.


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