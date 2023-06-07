Hubble, şaşırtıcı özelliklere sahip bir galaksi keşfetti

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, yaklaşık 50 milyon ışık yılı uzaklıkta şaşırtıcı özellikler barındıran bir galaksi tespit etti.

Xinhua
Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:05
Hubble, şaşırtıcı özelliklere sahip bir galaksi keşfetti
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NASA'dan yapılan açıklamaya göre Messier 85 diye adlandırılan galakside, çoğu çok yaşlı olan yaklaşık 400 milyar yıldız bulunuyor.

Bununla birlikte, galaksinin merkez bölgesi sadece birkaç milyar yaşındaki nispeten genç yıldızlardan oluşan bir kümeye de ev sahipliği yapıyor.

POTANSİYEL OLARAK TUHAF BİR ÖZELLİĞİ VAR

Bu yıldızların, muhtemelen galaksinin 4 milyardan fazla yıl önce başka bir galaksiyle birleşmesiyle geç dönemde tetiklenen bir yıldız patlamasında oluştuğu düşünülüyor.

Messier 85'in potansiyel olarak tuhaf bir özelliği daha bulunuyor. Neredeyse her galaksinin merkezinde bir süper kütleli kara delik olduğu düşünülür. Ancak NASA, bu galaksideki yıldızların hız ölçümlerine dayanarak, Messier 85'de böyle bir kara delik bulunup bulunmadığının belirsiz olduğunu açıkladı.


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