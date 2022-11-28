İçinde kablosuz kulaklık olan akıllı saat videoda göründü
Huawei'in farklı bir tasarıma sahip akıllı saat üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu cihaz şimdi ilk kez bir videoda göründü.
Geçen haftalarda Huawei içinde yerleşik bir kablosuz kulaklak taşıyan saatiyle gündeme gelmişti. Tasarımının çizimlerle ortaya çıktığı cihaz Huawei Watch Buds olarak adlandırılmıştı. Cihaz ilk kez bu yılın nisan ayında resmi marka kaydının yapılmasıyla görünür olmuştu. Saat ilk bakışta standart bir akıllı saat gibi görünse de yuvarlak ekranı yukarıya doğru açılıyor ve içinden kablosuz bir kulaklık çıkıyor.
CİHAZIN ÖZELLİKLERİ HENÜZ TAM OLARAK BİLİNMİYOR
Söz konusu cihaz için Twitter üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşım daha önce cihazın tasarımını gösteren ilk görselleri de sızdıran kişiyle aynı, bu videoya göre saat, gerçekten de geliştirilme aşamasında olabilir. Videoda ancak cihazın tasarımına dair yorum yapılabiliyor, özelliklerine dair bir detay bulunmuyor.
#HuaweiWatchBuds https://t.co/2eflekCWqC pic.twitter.com/4zlnpsqDsf— Teme (??)|???????? (@RODENT950) November 26, 2022
İki gün önce yapılan paylaşıma göre cihaz ilk sızdırıldığı dijital çizimlerdeki görsellere benziyor. Deri bir kayışa sahip olduğu görülen saatin ekranı yukarı doğru açıldığında içinden silindir şeklinde kablosuz kulaklıklar çıkıyor. Bu kulaklıkların saatteki müzikleri dinlemeye olanak sağlayacağı tahmin ediliyor.
Cihazın videosu ortaya çıkmış olsa da son kullanıcıya ulaşıp, ulaşmayacağı henüz kesin değil.
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