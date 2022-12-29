İddalara göre Nintendo Switch Pro tamamen iptal edildi

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:17

Oyun tarafında hatırı sayılır kitleye sahip olan Nintendo'nun oyun konsolu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce farklı özellikler ve diğer cihazlarla kuracağı entegrasyon hakkında iddialar ortaya atılmıştı ancak şimdi durum biraz daha farklı. Yeni iddialara göre cihaz tamamen iptal edilmiş olabilir.

NINTENDO SWITCH PRO SON AŞAMADA İPTAL EDİLMİŞ

Desteklediği oyun sayısı her geçen gün artan Nintendo Switch serisinin 'pro' özelliklere sahip versiyonunun yolda olduğu aktarılmıştı. 8 nm sürecinden çıkan işlemci üzerine kurulu olması beklenen konsolda DLSS desteğinin yer alacağı TV'lere 4K çözünürlükte oyunları aktarabileceği gibi onlarca dikkat çeken özelliğe sahip olacaktı.

XDA'da yer alan haberdeki detaylarda, Digital Foundry Direct Weekly podcast kapsamında konuşan John Linneman‘a göre Switch Pro üzerinde çalışmalar yapıldı ancak ürün son aşamada iptal edildi. Linneman, bu bilgiyi oyun geliştiricileriyle görüşmesinin ardından aldığını aktarıyor.

Çip krizinin el konsollarını da vurduğunu hesaba katarsak, 2023 yılında yeni bir Nintendo cihazı gelmeyebilir. Konunun uzmanları tarafından, onun yerine yeni nesil Switch modelinin 2024 yılında Switch 2 olarak çıkması oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.