X'e Instagram görünümü geliyor! Nasıl olacak?
Herkesin daha benimseyemediği adıyla eski Twitter, yeni X için güncellenmiş bir medya görünümü getiriliyor.
X'e yeni bir medya görünümü yolda ancak burada bilindik olarak Instagram'da yer alan ızgara tasarımı kullanılacak gibi görünüyor. Uygulamaların birbirlerinden tasarım, özellik ve pek çok detayı kopyalamaya ya da bünyesine eklemeye çalıştığını biliyoruz. Bu sefer de X için Instagram'da yer alan ızgara medya görünümü getiriliyor.
MEDYA GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞEBİLİR
X'te fotoğrafların ve videoların görünümü için bu ızgara diziliminin tercih edileceği ve bu sayede görsel içeriklerinin daha kolay bulunacağı söyleniyor.
Yenilik bir süredir bekleniyordu ve ne zaman geleceği henüz kesinleşmedi. Ancak üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.
Mevcut sistemde ise gönderi bazlı kronolojik sıralama kullanılıyor.
NEWS: Media Grid looks is getting closer to release! pic.twitter.com/gXZbh8iAFw— X News Daily (@xDaily) August 23, 2023
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