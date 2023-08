X'e Instagram görünümü geliyor! Nasıl olacak?

X'e yeni bir medya görünümü yolda ancak burada bilindik olarak Instagram'da yer alan ızgara tasarımı kullanılacak gibi görünüyor. Uygulamaların birbirlerinden tasarım, özellik ve pek çok detayı kopyalamaya ya da bünyesine eklemeye çalıştığını biliyoruz. Bu sefer de X için Instagram'da yer alan ızgara medya görünümü getiriliyor.

X'te fotoğrafların ve videoların görünümü için bu ızgara diziliminin tercih edileceği ve bu sayede görsel içeriklerinin daha kolay bulunacağı söyleniyor.

Yenilik bir süredir bekleniyordu ve ne zaman geleceği henüz kesinleşmedi. Ancak üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

Mevcut sistemde ise gönderi bazlı kronolojik sıralama kullanılıyor.

NEWS: Media Grid looks is getting closer to release! pic.twitter.com/gXZbh8iAFw