İki ayak üzerinde yürümeyle ilgili teori çöktü

Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 05:17

Halihazırdaki teoriye göre iki ayak üzerinde dik yürüme, insan ve maymunun ortak atalarındaki ön adaptasyonlara kadar uzanır. Örneğin insansı maymun “danuvius guggenmosi” 11.9 milyon yıl önce ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyordu. Bununla birlikte ilk insansı maymunumsuların (Hominoidler) dik yürüyüşlerini nasıl ve nerede geliştirdikleri hâlâ tartışmalı. En geçerli teoriye göre dik yürümenin kökeni tropikal yağmur ormanlarına uzanmakta.

ORMANDA DEĞİL, ARAZİDE

İlk insansı maymunlar iki ayak üzerinde durduklarında dallardaki yemişlere daha kolay uzanabiliyorlardı. Hatta dallara asılarak hareket etmek de dik duruşu tetiklemiş olabilirdi. Texas Baylor Üniversitesi’nden Daniel Peppe, araştırmacı ekibiyle birlikte Doğu Afrika’nın dokuz bölgesinden aldığı fosil toprak örneklerini inceledi. Sürpriz sonuç şöyle: 17 ila 21 milyon yıl önce Doğu Afrika artık kapalı bir yağmur ormanı değildi. Bunun yerine ot, çimen gibi bitkilerin hâkim olduğu açık araziler bulunuyordu. Bu da şu anlama geliyor: Hominoidlerin ilk temsilcileri yağmur ormanlarında değil, çalılık ve savan benzeri açık alanlarda yaşıyorlardı. Bu sonuç Laura MacLatchy’nin araştırmasıyla da kanıtlanıyor. Bu bölge Uganda’daki Morota fosil buluntu yeriydi ve burada en eski insansı maymunumsunun kalıntıları bulunmuştu. Morotopithecus bishopi’nin iskeleti insansı maymunların dik duruşu için tipik olan özellikleri yansıtıyor. Azı dişlerinin yapısından anlaşıldığı üzere bu insansı maymun, yemiş yerine yaprakla besleniyordu.

The evolution of hominoid locomotor versatility: Evidence from Moroto, a 21 Ma site in Uganda, Science, 14.04.2023.