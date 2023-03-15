İki elle kavranabilen mekanik klavye: Grab Shell

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 09:03

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 09:03

Teknoloji kullanıcıların ihtiyacına yönelik şekil alıyor. Masaya bağımlı hale getiren klavye tasarımlarından farklılaşmak için tasarlanan Grab Shell, tasarımı gereği kullanıcısına daha fazla alan sağlıyor.

Kişinin iki eliyle rahatlıkla kavrayabildiği bu mekanik klavye yapısı gereği geriye doğru katlanan çift kanat sistemine sahip. Bu sayede tüm tuşlara ulaşım sağlanabiliyor.

KONFOR ALANI SAĞLAYAN BİR TASARIMI VAR

Ön ve arka tarafta yer alan tuşlara tam erişim izni veren bu tasarım yapısı, aslında yeni değil ancak Grab Shell'in farklı yaptığı şey QWERTY düzenine ek olarak tamamen özelleştirilebilir tuşlara sahip olması. Oyun kolu gibi ele alınabilen klavye istenirse masa üzerine serilerek kullanılabiliyor.

Fare tekerleği de ürünün tam ortasına eklenmiş olan klavyede ekstra aksesuar kullanılması gerekmiyor. 950 gram ağırlığında olan bu cihazla yazmak ise kolay olmayabilir zira tuşların dizilimini öğrenmek ve bu kavrama sistemine alışmak zaman alabilir.

Geliştiriciler bu cihazı daha ergonomik bir alternatif yerine, çalışırken hareket etme özgürlüğü isteyenler için tasarlamış.

Cihaz şu anda ön siparişte 299 dolardan satışa sunulmuş durumda.