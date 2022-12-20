Tuşlarının altında ekran yer alan klavye duyuruldu

20 Aralık 2022 Salı, 09:16

Bilgisayar donanımlarıyla dikkat çeken Finalmouse daha önce farklı tasarımlarıyla gündeme gelmişti. Centerpiece adını verdikleri şeffaf gövde tasarımlı klavye ise yeni ses getiren cihazları oldu. Tasarımı standart mekanik klavyelere benzeyen bu klavyenin, en büyük farkı şeffaf şekilde tasarlanan klavye tuşlarının altında bir ekran mekanizmasının olması.

TUŞLARININ ALTINDA EKRAN YER ALIYOR

Alışık olduğumuz klavye tasarımlarından oldukça farklı görünen bu klavyenin tam altında bir ekran konumlandırılmış. Bu sayede kullanıcı tuşlara basarken alt kısımda ekran açılabiliyor ve istenirse hareket eden görüntüler klavye tuşlarının altında parmak hareketlerine eşlik ediyor.

Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilen bu özel görüntüler, klavyeyi renklendiriyor. Tuşlara anlık olarak tepki gösterebilen bu görüntüler, klavyeyi biraz daha karmaşık hale getiriyor. Standartların dışında olan bu tasarım, düzen ve sadelik sevenlere ya da dikkate kolayca dağılabilen kişilere pek de hitap etmiyor.

Klavye alüminyum gövdesi sayesinde oldukça sağlam ve söz konusu hareketleri görüntüleri kullanmak için bilgisayara ekstradan bir yük bindirmiyor. Cihazda yerleşik olarak işlemci ve grafik birimi bulunuyor.

Bu farklı tasarımlı klavye ise 350 dolar gibi bir satış fiyatına sahip.