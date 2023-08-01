Samsung'un Game Portal'ı Türkiye'de kullanıma açıldı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:32

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:32

Samsung'un oyunculara odaklanan yeni satış platfromu Game Portal, kullanıma sunuldu. Türkiye'de de kullanılan bu platform, ilk önce Güney Kore ve Birleşik Krallık gibi birkaç ülkede kullanıma alınmıştı.

Game Portal, yeni yapılan açıklamaya göre 30'dan fazla ülkede oyuncularla buluşuyor.

Burada neler sunuluyor?

Oyuncuları odağına alan bu platform oyuncu ekipmanlarına, telefonlara ve pek çok ürüne ev sahipliği yapıyor. Oyun televizyonları, monitörleri ve depolama alanları gibi pek çok ihtiyaç duyulan ürün platfromda tek çatı altında yer alıyor.