Samsung Galaxy S24'ün özellikleri sızdırıldı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:40

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:40

Samsung Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesine birkaç ay kala, ilk Galaxy S24 Plus, benchmark sızıntısı ortaya çıktı ve ABD varyantının Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geleceği görüldü. Yapılan sızıntıya göre, Galaxy S24 Plus modeli yalnızca 8GB RAM ile gelecek.

Wccftech'in haberinde yer alan bilgilere göre, Galaxy S24 Plus'ın model numarasının SM-S926U olduğu ve Android 14 ile test edildiği belirtiliyor. Geekbench 6 sonuçlarına göre, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, tek çekirdekli performansta 2233 ve çok çekirdekli performansta 6661 puan elde ediyor.

Ancak, hayal kırıklığı yaratan bir nokta, bu özel varyantın yalnızca 8GB RAM ile gelecek olmasıdır. Bu, Samsung'un maliyetleri düşürmeyi amaçladığını gösteriyor ve muhtemelen Galaxy S24 Plus'ın titanyum yerine alüminyum kasaya sahip olacağı anlamına gelebilir.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, tek bir süper çekirdeğe sahip olacak ve muhtemelen 3.30GHz frekansla test edilen Cortex-X4 işlemcisini içerecek. CPU kümesi '1 + 3 + 2 + 2' konfigürasyonunda olacak ve Qualcomm'un Adreno 750 GPU'sunu da içerecek.