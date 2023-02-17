Samsung Message Guard duyuruldu!

Samsung Message Guard kullanıcıların güvenliğini hedefe alıyor. İlk etapta Galaxy S23 serisiyle gelen koruma, ilerleyen dönemde daha fazla modele gelebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 19:19
Samsung Message Guard duyuruldu!
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Samsung, güvenlik için kullanıcılarını daha fazla düşünmeye başladı. Özellikle yaptığı güncellemelerde cihazlarını siber saldırılara karşı korumak adına geliştirmeler yapan Samsung, Message Guard'ı duyurdu. Kişileri mesaj odaklı saldırılara karşı koruyacak olan Samsung Message Guard, kullanıcıların farkında olmadan maruz kaldığı saldırılara karşı güvenlik duvarı oluyor. 

KULLANICILARI SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUYOR

Sanal karantina ya da sanal duvar altyapısını kullanan Samsung, yaşabilecek herhangi bir siber saldırıya karşı erkenden önlem almak adına bu sistemi geliştirdi. Kullanıcıların SMS yoluyla uğradıkları hacklerlık olayların önüne geçmeyi planlayan Samsung, mesaj gelse bile kullanıcıyı korumuş oluyor.

Şu anda sadece S23 serisinde yer alacak olan Samsung Message Guard, ilerleyen dönemde One UI 5.1 alacak cihazlara da gelecek.


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