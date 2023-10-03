İlk Apple Watch için güncelleme desteği kesildi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:30

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:30

İlk Apple Watch 2015 yılında tanıtıldı. O günden bu yana yıllar geçti ve eylül ayında Apple Watch Series 9 tanıtıldı. iPhone'ardaki gibi 6-7 yılın üzerinde güncelleme alan ilk Apple Watch için desteğin sonuna gelindi.

APPLE WATCH SERIES 1 ARTIK ESKİ STATÜSÜNDE

Apple artık ilk nesil Watch için güncelleme sunmayacak.

Apple tarafından eski olarak sınıflandırılan saat, 2016 yılının eylül ayında üretimden kaldırılmıştı. Eski olarak sınıflandırılan Apple cihazları mağazalarda ya da yetkili servislerde onarım ve destek hizmeti alamıyor.